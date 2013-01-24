如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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恒温护发温度可提供恒定的干发温度和额外保护，防止头发过热。使用相同的强力气流，您可在获得快速吹干效果的同时得到呵护。
这款 2200 瓦的专业级电吹风气流强大、风力强劲，可让您快速、轻松地进行吹干并造型。
轻松调节所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。六种不同的设定可以确保用户全面控制吹风效果，精确打造个性造型。
负离子养护强力修护您的秀发。本电吹风比其他电吹风发射出高达 4 倍以上的负离子。最终形成的负离子流可去除更多静电，养护发质，令秀发更柔顺，从而为您打造亮泽、柔顺的秀发。让头发闪亮起来！
护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。
纤巧美发造型集风嘴可实现准确造型，为您打造精细、闪亮的造型。
得益于 1.8 米长电源线，使用方便。
梳形扩散风嘴采用特别的不对称设计，贴合头部轮廓，让使用变得轻松、直观。扩散风嘴将气流分布在头发上，让头发健康地吹干，增加丰盈感，让头发更柔顺。要达到本产品最佳使用效果，请将扩散风嘴更靠近头顶和发根，并用其带纤细纹理的尖端打造丰盈卷发、增加丰盈感并为卷发造型。
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
您的电吹风具有可拆卸进风滤网，可轻松进行保养。只需拆卸下来即可进行清洁。定期进行该操作可以防止灰尘和头发的积聚，以免影响吹干性能。
纤巧美发造型集风嘴可实现准确造型，为您打造精细、闪亮的完美造型。
技术规格
功能
服务
重量和尺寸