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ThermoProtect Ionic

电吹风

HP8235/00
  • 恒温护发，以较低温度快速干发 恒温护发，以较低温度快速干发 恒温护发，以较低温度快速干发
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    ThermoProtect Ionic 电吹风

    HP8235/00

    恒温护发，以较低温度快速干发

    在保护您秀发的同时，给您带来快速干发效果。多种速度和温度设定，带给您理想的干发效果。功能中包括恒温护发，以恒定护发温度、离子养护和涡轮增压实现快速干发。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00

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      技术规格

      • 技术规格

        电压
        220  伏
        频率
        50  赫兹
        功率
        2200  瓦
        颜色/表面
        高光白
        外壳材料
        ABS
        马达
        直流马达
        电线长度
        1.8 米

      • 功能

        可折叠手柄
        功能
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        双电压
        旅行盒
        陶瓷涂层
        负离子养护
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        挂环
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        扩散风嘴
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        风嘴/集风嘴
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        附件数量
        2

      • 服务

        2 年保修
        Y

      • 重量和尺寸

        小包装盒尺寸
        • 长 = 63 厘米
        • 宽 = 35 厘米
        • 高 = 25 厘米
        小包装盒重量
        6.2 千克
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        • 高 = 23 厘米
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        彩盒重量
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        产品尺寸
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        产品重量（不含包装）
        0.6 千克

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