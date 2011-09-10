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  • 更多保护，塑造健康亮泽的秀发 更多保护，塑造健康亮泽的秀发 更多保护，塑造健康亮泽的秀发

    DryCare Prestige 电吹风

    HP8260/00

    更多保护，塑造健康亮泽的秀发

    飞利浦 ProCare 电吹风采用先进的 EHD™ 技术保护头发，防止其过热。特殊设计的出风口令热量更加轻柔地分布在头发上，并且能避免高温伤害头发和头皮。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥599.00

    DryCare Prestige 电吹风

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    更多保护，塑造健康亮泽的秀发

    提供优质护理的电吹风

    • 热量均匀分布
    • 2300 瓦
    • 恒温护发负离子
    • 梳形扩散风嘴
    使用热量均匀分布 (EHD) 技术减少过热现象

    使用热量均匀分布 (EHD) 技术减少过热现象

    利用先进的飞利浦 EHD 技术，即使在高温情况下，您的电吹风也可以使用设计出色的出风口来确保始终均匀地分布热量，防止局部过热损伤秀发。这可为头发提供出色保护，防止秀发过热，从而让您的秀发更健康、更亮泽。

    通过恒温护发温度，实现理想的吹干温度

    通过恒温护发温度，实现理想的吹干温度

    恒温护发温度可提供出色的干燥温度和额外保护，防止头发过热。使用相同的强力气流，您可在获得出色效果的同时得到呵护。

    负离子养护带来更多护理，令秀发健康亮泽、顺滑无比

    负离子养护带来更多护理，令秀发健康亮泽、顺滑无比

    负离子养护可实现防静电干燥。带电负离子可以消除静电秀发，养护秀发，去处毛燥，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。

    陶瓷涂层带来更多护理，可发出远红外热量

    陶瓷涂层带来更多护理，可发出远红外热量

    陶瓷涂层可发出远红外热量，该温和热力帮助吹干内层头发，从而防止头发过干发，而在干发的同时又不会影响速度和效果。

    纤巧美发造型集风嘴，带给您完美的造型效果

    纤巧美发造型集风嘴，带给您完美的造型效果

    纤巧美发造型集风嘴可实现准确造型，为您打造精细、闪亮的完美造型。

    梳形扩散风嘴可增加丰盈效果，打造富有弹性的卷发

    梳形扩散风嘴可增加丰盈效果，打造富有弹性的卷发

    梳形扩散风嘴通过气流均匀吹干秀发，令秀发更健康、顺滑、丰盈。有效提拉发根，可以令秀发更蓬松，尤其是吹干头顶和发根时，适合打造卷发和有弹性的造型

    护发冷风喷出能帮您塑造发型

    护发冷风喷出能帮您塑造发型

    护发冷风是打理发型必不可少的专业功能。使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。

    六档可调风速和温度设定，全面控制吹风效果

    六档可调风速和温度设定，全面控制吹风效果

    轻松调节所需的风速和热力，随时打造完美的发型效果。六种不同的设定可以确保用户全面控制吹风效果，精确打造个性造型。

    技术规格

    • 技术规格

      颜色/表面
      紫色
      电线长度
      2.5  米
      额定功率
      2300  瓦

    • 功能

      陶瓷涂层
      Y
      功能
      Y
      双电压
      挂环
      Y
      负离子养护
      Y

    • 服务

      2 年保修

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