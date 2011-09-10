使用热量均匀分布 (EHD) 技术减少过热现象

利用先进的飞利浦 EHD 技术，即使在高温情况下，您的电吹风也可以使用设计出色的出风口来确保始终均匀地分布热量，防止局部过热损伤秀发。这可为头发提供出色保护，防止秀发过热，从而让您的秀发更健康、更亮泽。