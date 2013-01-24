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DryCare Prestige

智能水润电吹风

HP8283/05
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    DryCare Prestige 智能水润电吹风

    HP8283/05

    为靓丽秀发提供全面保护

    智能水润电吹风具有红外传感器，该传感器可持续测量吹干头发的理想温度，从而保持头发的天然水分。它包括头皮按摩器，刺激头发营养成分的自然吸收。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥999.00

    DryCare Prestige 智能水润电吹风

    为靓丽秀发提供全面保护

    智能水润电吹风具有红外传感器，该传感器可持续测量吹干头发的理想温度，从而保持头发的天然水分。它包括头皮按摩器，刺激头发营养成分的自然吸收。 查看所有优势

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    DryCare Prestige 智能水润电吹风

    为靓丽秀发提供全面保护

    智能水润电吹风具有红外传感器，该传感器可持续测量吹干头发的理想温度，从而保持头发的天然水分。它包括头皮按摩器，刺激头发营养成分的自然吸收。 查看所有优势

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      为靓丽秀发提供全面保护

      让秀发更加闪亮，保持秀发的天然水分

      • 智能水润技术
      • 2200 瓦干发功率
      • 莹亮负离子，秀发更亮泽
      • 振动型头皮按摩器
      智能水润技术，保持秀发的天然水分

      智能水润技术，保持秀发的天然水分

      智能水润技术可控制并调节温度，从而让秀发更加闪亮，并保持秀发的自然水分。始终保持最佳温度，防止您的秀发过热。呵护自内而外，让您尽享美丽秀发。

      智能水润传感器

      智能水润传感器

      智能水润红外传感器会持续监控并调节干发温度，从而符合您头发的需求。智能传感器可在干发时测量发温以防水分流失和损坏表层。保持秀发湿润意味着您的秀发会更加柔软、更富光泽、更加健康。您可以根据需要开启/关闭传感器。

      2200 瓦快速、高性能吹干动力

      2200 瓦快速、高性能吹干动力

      这款 2200 瓦的专业级电吹风具有 6 档速度和热力设置。气流强大、风速强劲、技术先进，可使您更快、更轻松、更轻柔地干发和造型。

      莹亮负离子，令秀发顺滑亮泽

      莹亮负离子，令秀发顺滑亮泽

      带电负离子可以消除静电，养护秀发，去除毛躁，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。

      振动型头皮按摩器，促进头皮血液循环，让人更放松

      振动型头皮按摩器，促进头皮血液循环，让人更放松

      使用振动型头皮按摩器，刺激头发营养成分的自然吸收。软质振动刷毛携带氧气和营养成分，有助于刺激微循环。这些天然营养成分有助于改善秀发的健康问题，同时轻柔地放松头皮。

      方便易用的头皮按摩器，促进头皮血液循环，让人更放松

      方便易用的头皮按摩器，促进头皮血液循环，让人更放松

      将按摩梳齿轻轻放在感觉紧张的头皮区域，不要施压。放松下来，在该区域周围缓慢旋转进行圆周运动，或停留在一个位置，舒缓紧张感。使用开/关按钮选择 3 档振动速度。随附电池，您可以立即享受轻松健康的头皮按摩。

      人体工程学形状设计，带来更佳的握持体验

      人体工程学形状设计，带来更佳的握持体验

      飞利浦设计为您提供全面呵护。采用无缝人体工程学形状设计，贴合您的手形，带来更佳的握持体验。

      顺滑圆形梳齿，轻柔按摩头皮

      顺滑圆形梳齿，轻柔按摩头皮

      头皮按摩器的梳齿具有光滑圆润的梳齿，可保护并轻柔地按摩头皮。

      恒温护发，防止头发过热

      恒温护发，防止头发过热

      恒温护发温度可确保干发温度符合您的秀发。强劲而柔和的干发体验可为您带来卓越的效果，同时为秀发提供呵护。

      六档风速和热力设定，实现优化控制

      六档风速和热力设定，实现优化控制

      六档风速和热力设定，尽在掌控。采用柔和高温气流，使用扩散风嘴即可打造出迷人卷发。使用高温强劲气流，为您打造心仪柔顺的秀发。

      冷风帮助定型

      冷风帮助定型

      使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。冷风可使卷发效果更加持久，保持迷人发型。

      技术规格

      • 技术规格

        额定功率
        2200  瓦
        电线长度
        2.5 米
        马达
        直流
        频率
        ~50  赫兹
        电压（中国）
        220  伏

      • 护发科技

        智能水润技术
        Y
        莹亮负离子
        Y

      • 功能

        冷风喷出
        Y
        热力/风速设置
        6
        6

      • 附件

        附件
        • 集风嘴
        • 扩散风嘴

      • 设计

        颜色
        珍珠白和玫瑰金

      • 振动型头皮按摩器

        附件
        2 节 AA 电池
        振动设置
        3
        开/关按钮
        LED 智能开关
        梳齿
        不可拆卸
        振动频率
        高达每分钟 1800 次*

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

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