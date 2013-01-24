如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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智能水润技术可控制并调节温度，从而让秀发更加闪亮，并保持秀发的自然水分。始终保持最佳温度，防止您的秀发过热。呵护自内而外，让您尽享美丽秀发。
智能水润红外传感器会持续监控并调节干发温度，从而符合您头发的需求。智能传感器可在干发时测量发温以防水分流失和损坏表层。保持秀发湿润意味着您的秀发会更加柔软、更富光泽、更加健康。您可以根据需要开启/关闭传感器。
这款 2200 瓦的专业级电吹风具有 6 档速度和热力设置。气流强大、风速强劲、技术先进，可使您更快、更轻松、更轻柔地干发和造型。
带电负离子可以消除静电，养护秀发，去除毛躁，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。
使用振动型头皮按摩器，刺激头发营养成分的自然吸收。软质振动刷毛携带氧气和营养成分，有助于刺激微循环。这些天然营养成分有助于改善秀发的健康问题，同时轻柔地放松头皮。
将按摩梳齿轻轻放在感觉紧张的头皮区域，不要施压。放松下来，在该区域周围缓慢旋转进行圆周运动，或停留在一个位置，舒缓紧张感。使用开/关按钮选择 3 档振动速度。随附电池，您可以立即享受轻松健康的头皮按摩。
飞利浦设计为您提供全面呵护。采用无缝人体工程学形状设计，贴合您的手形，带来更佳的握持体验。
头皮按摩器的梳齿具有光滑圆润的梳齿，可保护并轻柔地按摩头皮。
恒温护发温度可确保干发温度符合您的秀发。强劲而柔和的干发体验可为您带来卓越的效果，同时为秀发提供呵护。
六档风速和热力设定，尽在掌控。采用柔和高温气流，使用扩散风嘴即可打造出迷人卷发。使用高温强劲气流，为您打造心仪柔顺的秀发。
使用护发冷风按钮可以喷出强劲的冷风，在完成基础造型后为秀发定型。冷风可使卷发效果更加持久，保持迷人发型。
技术规格
护发科技
功能
附件
设计
振动型头皮按摩器
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