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直发器

HP8297/00
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    直发器

    HP8297/00

    自然流畅，丰盈美观

    使用此飞利浦美发造型器，您可以精心创造自然直发，以及恰如其分的自然曲卷造型。快捷、温和而方便。

    官方建议零售价: ￥599.00

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      200°C 专业造型温度带来专业水准的完美效果

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      技术规格

      • 技术规格

        电线长度
        1.8  米
        加热时间
        60 秒
        最高温度
        200  °C

      • 功能

        陶瓷涂层
        绕线装置
        挂环
        负离子养护
        就绪指示灯

      • 发质类型

        美发效果
        直发
        头发长度
        • 长发
        • 较短
        头发厚度
        • 中等
        • 较薄

      • 服务

        2 年全球保修

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