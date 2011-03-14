自然流畅，丰盈美观
使用此飞利浦美发造型器，您可以精心创造自然直发，以及恰如其分的自然曲卷造型。快捷、温和而方便。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
自然流畅，丰盈美观
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自然流畅，丰盈美观
使用此飞利浦美发造型器，您可以精心创造自然直发，以及恰如其分的自然曲卷造型。快捷、温和而方便。
完美张力控制，您可在陶瓷夹板间打造出恰如其分的直发造型，令秀发闪亮飘逸，呈现自然丰盈的效果。
数字热力设定可以让您通过数字显示屏，轻松快速地选择所需功能或调整造型温度。它可以帮助您选择适合自己发质和理想温度。轻触按钮，即刻拥有完美的造型效果！
直发器可迅速加热，60 秒内即可使用
一些直发器和卷发造型器配有自动关闭功能。该功能让您使用更安心。产品会在您离开 60 分钟后自动关闭。
全球通用电压，是您完美的旅行伙伴
简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。
此高温让您随心所欲地变换发型，轻松拥有专业水准的靓丽秀发。
技术规格
功能
发质类型
服务
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