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直发器

HP8315/00
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    直发器

    HP8315/00

    让头发闪亮起来！

    本款采用离子技术的宽夹板直发器将帮助您在更短时间内打造您期待的亮丽发型。超大夹板专为打造浓密头发或长发而设计，每次可为更多头发造型

    官方建议零售价: ￥221.00

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      陶瓷涂层，使秀发更为顺滑

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      210°C 专业造型温度带来专业水准的完美效果

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      快速加热，60 秒内即可使用

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      通用电压

      通用电压

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      绕线装置，防止电源线缠结

      简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。

      简易锁扣装置，存储更方便

      技术规格

      • 技术规格

        电线长度
        1.8 m
        陶瓷涂层
        最高温度
        200 °C
        加热达 100°C
        30 sec

      • 功能

        绕线装置

      • 发质类型

        美发效果
        直发
        头发厚度
        • 中等
        • 较厚
        头发长度
        • 长发
        • 中等
        • 较短

      • 服务

        2 年全球保修

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