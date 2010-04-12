让头发闪亮起来！
本款采用离子技术的宽夹板直发器将帮助您在更短时间内打造您期待的亮丽发型。超大夹板专为打造浓密头发或长发而设计，每次可为更多头发造型
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让头发闪亮起来！
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让头发闪亮起来！
本款采用离子技术的宽夹板直发器将帮助您在更短时间内打造您期待的亮丽发型。超大夹板专为打造浓密头发或长发而设计，每次可为更多头发造型
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让头发闪亮起来！
本款采用离子技术的宽夹板直发器将帮助您在更短时间内打造您期待的亮丽发型。超大夹板专为打造浓密头发或长发而设计，每次可为更多头发造型
这些超宽直发夹板转为又长又密的头发设计，加大的板宽使得每次可以拉直更多头发，并能缩短所需的时间。
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顺滑的陶瓷涂层在造型期间有效呵护您的秀发，以防受损。
210°C 专业造型高温带来专业水准的完美直发效果
直发器可迅速加热，60 秒内即可使用
全球通用电压，是您完美的旅行伙伴
简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。
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功能
发质类型
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