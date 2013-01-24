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EssentialCare

吹风造型梳

HP8663/25
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    EssentialCare 吹风造型梳

    HP8663/25

    自然直发、波浪卷和轻柔卷发

    同时吹干并造型 - 全新飞利浦 Essential Care 吹风造型梳为您吹干头发并塑造发型，同时为秀发带来优质护理。3 个非常有用的附件，让您轻松打造美丽、自然造型。

    官方建议零售价: ￥209.00

    EssentialCare 吹风造型梳

    自然直发、波浪卷和轻柔卷发

    同时吹干并造型 - 全新飞利浦 Essential Care 吹风造型梳为您吹干头发并塑造发型，同时为秀发带来优质护理。3 个非常有用的附件，让您轻松打造美丽、自然造型。

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    自然直发、波浪卷和轻柔卷发

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      1.6 米电源线可满足较大的灵活性

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      2 年全球保修

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      技术规格

      • 护发科技

        恒温护发
        Y

      • 操作简易

        存放挂钩
        Y
        绕线装置
        Y

      • 功率

        电压
        220-240 伏
        额定功率
        750 瓦

      • 附件

        集风嘴
        集中气流
        带柄直发梳
        自然直发
        22 毫米热效发梳
        Y

      • 服务

        2 年保修
        Y

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