自然直发、波浪卷和轻柔卷发
同时吹干并造型 - 全新飞利浦 Essential Care 吹风造型梳为您吹干头发并塑造发型，同时为秀发带来优质护理。3 个非常有用的附件，让您轻松打造美丽、自然造型。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
自然直发、波浪卷和轻柔卷发
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自然直发、波浪卷和轻柔卷发
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恒温护发温度可提供合适的干燥温度和额外保护，防止头发过热。使用相同的强力气流，您可在获得合适效果的同时得到呵护。
这款 750 瓦的吹风造型梳可产生合适的气流量，带来轻柔而高效的吹干动力，让您每天都能拥有靓丽发型。
护发冷风设定让您可以在相对较低的温度下吹干秀发，减小对秀发的损伤，这尤其适合细软、干燥或受损的头发。而且这项设定十分适合在炎热的夏季使用！
手柄底部配有一个橡胶挂钩，方便用户存放电吹风，在家里或酒店内使用尤其方便。
吹风造型梳的集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，精准打造、修饰您的发型，让秀发展现动人光彩。
这款热效发梳直径小至 22 毫米，发梳宽度可以有效、轻松地帮您打造波浪卷。
将创新的带柄直发梳安装到手柄上，便可以打造自然直发，而不会让秀发受损。
简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。
护发科技
操作简易
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