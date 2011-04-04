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剃须刀头

HQ167/50
  • 持久贴面剃须 持久贴面剃须 持久贴面剃须
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    剃须刀头

    HQ167/50

    持久贴面剃须

    两年内，您的剃须刀头要剔除 900 万根面部毛发。更换剃须刀头，重新激发性能。 查看所有优势

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      湿用

      湿用

      在沐浴中使用该剃须刀剃须，可在为您节省时间的同时带给您鲜活的湿式剃须感受。

      技术规格

      • 剃须刀头

        每个包装的剃须刀头数
        3

      • 剃须刀头

        适合产品型号
        • HQ6705
        • HQ671
        • HQ673
        • HQ6740
        • HQ6761
        • HQ6762
        • 6701X
        • 6705X
        • 6711X
        • 6737X
        • HQ6710
        • HQ6715
        • HQ6720
        • HQ6725
        • HQ6730
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        • HQ6755
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        • HQ6757
        • HQ6760
        • HQ6763

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