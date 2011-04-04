剃须刀头 HQ167/50
持久贴面剃须
两年内，您的剃须刀头要剔除 900 万根面部毛发。更换剃须刀头，重新激发性能。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
持久贴面剃须
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持久贴面剃须
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持久贴面剃须
每 12 个月更换一次剃须刀头，以便获得卓越效果
升级双层刀片剃须技术，采用双层刀片设计
飞利浦剃须刀的双层刀片系统：第一层刀片先将胡须提起，再由第二层刀片将其剃去，使剃须贴面舒适。
湿用
在沐浴中使用该剃须刀剃须，可在为您节省时间的同时带给您鲜活的湿式剃须感受。
技术规格
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剃须刀头
- 每个包装的剃须刀头数
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3
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剃须刀头
- 适合产品型号
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HQ6705
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HQ671
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HQ673
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HQ6740
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HQ6761
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HQ6762
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6701X
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6705X
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6711X
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6737X
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HQ6710
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HQ6715
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HQ6720
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HQ6730
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HQ6735
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