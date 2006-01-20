电动剃须刀 HQ46
贴面剃须
轻质、小巧且易于使用的双刀头剃须刀，拥有“贴面网缝”设计、“提须及切剃”技术和独立浮动的“贴面网缝”刀头，提供更贴面、更舒适的剃须感受。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥208.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
贴面剃须
轻质、小巧且易于使用的双刀头剃须刀，拥有“贴面网缝”设计、“提须及切剃”技术和独立浮动的“贴面网缝”刀头，提供更贴面、更舒适的剃须感受。 查看所有优势
贴面剃须
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贴面剃须
轻质、小巧且易于使用的双刀头剃须刀，拥有“贴面网缝”设计、“提须及切剃”技术和独立浮动的“贴面网缝”刀头，提供更贴面、更舒适的剃须感受。 查看所有优势
独立浮动刀头
飞利浦剃须刀的锋利刀片紧致贴合肌肤，可带来绝佳的贴面效果。
不接电源线可剃须长达 30 分钟
可不接电源线剃须长达 30 分钟。
独特的提须与切剃系统
飞利浦剃须刀独特的双层刀片系统可将胡须轻轻提起至适当的切剃位置，从而使剃须更贴面彻底。
技术规格
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剃须性能
- 剃须系统
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双层刀片技术
- 面部轮廓跟踪
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独立浮动刀头
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操作简易
- 显示屏
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充电指示灯
- 充电
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充电式设计
- 充电
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8 小时
- 剃须时间
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10 天
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附件
- 维护
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服务
- 替换刀头
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每两年使用 HQ4+ 更换一次
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