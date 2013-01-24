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Shaver series 3000

电动剃须刀

HQ7180/16
  • 舒适贴合面部轮廓 舒适贴合面部轮廓 舒适贴合面部轮廓
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    Shaver series 3000 电动剃须刀

    HQ7180/16

    舒适贴合面部轮廓

    这款剃须刀具有独特的精确切剃系统。超薄剃须刀头上的狭缝可剃除较长的胡须，圆孔则可剃除较短的须茬。这款剃须刀也完全可用水洗。

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      弹性贴面系统

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      独立浮动刀头

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      准确切剃系统

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      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        • 准确切剃系统
        • 升级双层刀片技术
        智能贴合
        • 弹性贴面系统
        • 独立浮动刀头
        胡须造型
        准确修剪器

      • 操作简易

        显示屏
        • 电池电量充足指示灯
        • 电池电量不足指示灯
        • 充电指示灯
        充电
        • 有线/无线
        • 快速充电
        充电
        1 小时
        剃须时间
        10 天
        清洁
        水洗设计

      • 附件

        旅行软袋
        柔软的便携袋
        维护
        • 清洁刷
        • 保护盖

      • 功率

        使用时间
        30  分钟

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