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Shaver series 3000

电动剃须刀

HQ7240/16
  • 舒适贴合面部轮廓 舒适贴合面部轮廓 舒适贴合面部轮廓
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    Shaver series 3000 电动剃须刀

    HQ7240/16

    舒适贴合面部轮廓

    这款全新设计的飞利浦 Norelco 电动剃须刀 HQ7240 秉承其一贯的简约、贴面和方便的特点。剃须贴面：先进的技术确保剃须更贴面。清洗方便：可放在水龙头下直接冲洗。

    官方建议零售价: ￥1,208.00
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    舒适贴合面部轮廓

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      舒适贴合面部轮廓

      短须茬也可轻松剃除

      升级双层刀片技术

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      双层刀片设计：第一层刀片先将胡须提起，再由第二层刀片将其剃去，使剃须更贴面更舒适。

      弹性贴面系统

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      根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。

      修发器

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      修发器用于修剪鬓角和小胡子。

      准确切剃系统

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      飞利浦剃须刀具有薄形刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则捕捉和剃除较短的须茬。

      独立浮动刀头

      独立浮动刀头

      飞利浦剃须刀的锋利刀片紧致贴合肌肤，可带来非凡的贴面效果。

      可水洗剃须刀

      飞利浦剃须刀具有防水设计，可方便地在自来水龙头下冲洗。

      技术规格

      • 剃须性能

        智能贴合
        • 弹性贴面系统
        • 独立浮动刀头
        剃须系统
        • 准确切剃系统
        • 升级双层刀片技术
        卷发造型
        准确修剪器

      • 操作简易

        充电
        有线/无线
        充电
        8 小时
        剃须时间
        10 天
        显示屏
        • 电池电量充足指示灯
        • 充电指示灯
        清洁
        水洗设计

      • 附件

        维护
        • 清洁刷
        • 保护盖

      • 功率

        使用时间
        30  分钟

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