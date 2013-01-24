舒适贴合面部轮廓
这款全新设计的飞利浦 Norelco 电动剃须刀 HQ7240 秉承其一贯的简约、贴面和方便的特点。剃须贴面：先进的技术确保剃须更贴面。清洗方便：可放在水龙头下直接冲洗。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
舒适贴合面部轮廓
这款全新设计的飞利浦 Norelco 电动剃须刀 HQ7240 秉承其一贯的简约、贴面和方便的特点。剃须贴面：先进的技术确保剃须更贴面。清洗方便：可放在水龙头下直接冲洗。
舒适贴合面部轮廓
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舒适贴合面部轮廓
这款全新设计的飞利浦 Norelco 电动剃须刀 HQ7240 秉承其一贯的简约、贴面和方便的特点。剃须贴面：先进的技术确保剃须更贴面。清洗方便：可放在水龙头下直接冲洗。
双层刀片设计：第一层刀片先将胡须提起，再由第二层刀片将其剃去，使剃须更贴面更舒适。
根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。
修发器用于修剪鬓角和小胡子。
飞利浦剃须刀具有薄形刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则捕捉和剃除较短的须茬。
飞利浦剃须刀的锋利刀片紧致贴合肌肤，可带来非凡的贴面效果。
飞利浦剃须刀具有防水设计，可方便地在自来水龙头下冲洗。
剃须性能
操作简易
附件
功率