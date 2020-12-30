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舒适贴合面部轮廓
可全身水洗设计，使您在每次使用后都可以在水龙头下冲洗这款剃须刀。每天享受舒适贴面的剃须体验。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
飞利浦剃须刀具有薄形刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔则捕捉和剃除较短的须茬。
根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。
这些飞利浦剃须刀头采用呵护肌肤的轮廓设计，令触感顺滑流畅，带来舒适的剃须体验。
此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。
修发器用于修剪鬓角和小胡子。
剃须刀具有防水设计，可在自来水龙头下轻松冲洗。
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功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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飞利浦5000系列电动剃须刀头
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