剃须更迅速、更贴面
先进的 Speed-XL 极速剃须刀头增加了多达 50% 的剃须面积*，剃须更迅速、更贴面。*与标准旋转式剃须刀头相比。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
剃须更迅速、更贴面
先进的 Speed-XL 极速剃须刀头增加了多达 50% 的剃须面积*，剃须更迅速、更贴面。*与标准旋转式剃须刀头相比。
剃须更迅速、更贴面
先进的 Speed-XL 极速剃须刀头增加了多达 50% 的剃须面积*，剃须更迅速、更贴面。*与标准旋转式剃须刀头相比。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
剃须更迅速、更贴面
先进的 Speed-XL 极速剃须刀头增加了多达 50% 的剃须面积*，剃须更迅速、更贴面。*与标准旋转式剃须刀头相比。
带有三圈独立切剃装置的刀头，与传统旋转式剃须刀头相比增加了 50% 的剃须面积，给您带来既快速又贴面的剃须感受。*
剃须刀具有超薄刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔可捕捉到哪怕再短的胡茬。
此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。
根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。
剃须刀具有防水设计，可在自来水龙头下轻松冲洗。
使用高效能清洁系统自动清洁和润滑刀片。它也可以在每次使用后为电池进行充电。
飞利浦剃须刀的锋利刀片紧致贴合肌肤，可带来绝佳的贴面效果。
剃须性能
操作简易
设计
附件