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Speed-XL

电动剃须刀

HQ8170CC
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    Speed-XL 电动剃须刀

    HQ8170CC

    剃须更迅速、更贴面

    先进的 Speed-XL 极速剃须刀头增加了多达 50% 的剃须面积*，剃须更迅速、更贴面。*与标准旋转式剃须刀头相比。

    官方建议零售价: ￥2,175.00

    Speed-XL 电动剃须刀

    剃须更迅速、更贴面

    先进的 Speed-XL 极速剃须刀头增加了多达 50% 的剃须面积*，剃须更迅速、更贴面。*与标准旋转式剃须刀头相比。

    剃须更迅速、更贴面

    先进的 Speed-XL 极速剃须刀头增加了多达 50% 的剃须面积*，剃须更迅速、更贴面。*与标准旋转式剃须刀头相比。

    官方建议零售价: ￥2,175.00

    Speed-XL 电动剃须刀

    剃须更迅速、更贴面

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      带有三圈独立切剃装置的刀头，与传统旋转式剃须刀头相比增加了 50% 的剃须面积，给您带来既快速又贴面的剃须感受。*

      准确切剃系统

      准确切剃系统

      剃须刀具有超薄刀头，其狭缝用于剃除较长的胡须，圆孔可捕捉到哪怕再短的胡茬。

      升级双层刀片技术

      升级双层刀片技术

      此款电动剃须刀的双层刀片系统可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉。

      弹性贴面系统

      弹性贴面系统

      根据您的面部和颈部曲线自动调节剃须角度。

      可水洗剃须刀

      可水洗剃须刀

      剃须刀具有防水设计，可在自来水龙头下轻松冲洗。

      高效能清洁系统

      高效能清洁系统

      使用高效能清洁系统自动清洁和润滑刀片。它也可以在每次使用后为电池进行充电。

      独立浮动刀头

      独立浮动刀头

      飞利浦剃须刀的锋利刀片紧致贴合肌肤，可带来绝佳的贴面效果。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        • 准确切剃系统
        • 升级双层刀片技术
        智能贴合
        • 弹性贴面系统
        • 独立浮动刀头
        胡须造型
        准确修剪器

      • 操作简易

        显示屏
        • 电池电量充足指示灯
        • 电池电量不足指示灯
        • 充电指示灯
        • 更换刀头提示灯
        充电
        • 充电式设计
        • 快速充电
        • 有线
        充电
        1 小时
        剃须时间
        18 天
        清洁
        • 自动清洁系统
        • 水洗设计
        • 清洁指示灯

      • 设计

        表面处理
        • 铬合金显示屏
        • 金属涂层
        • 多功能铬合金显示屏

      • 附件

        底座
        • 充电座
        • 高效能清洁系统
        旅行软袋
        柔软的便携袋
        维护
        • 清洁刷
        • 保护盖

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