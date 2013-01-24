主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

电动剃须刀

HQ912
  • 飞利浦 HQ912 电动剃须刀 飞利浦 HQ912 电动剃须刀 飞利浦 HQ912 电动剃须刀
    -{discount-value}

    电动剃须刀

    HQ912

    飞利浦 HQ912 电动剃须刀

    这款可水洗、旋转双头式飞利浦电动剃须刀将独立浮动刀头与飞利浦弹性贴面技术相结合，确保您享受清爽洁净的剃须效果，每天保持卓越形象。

    官方建议零售价: ￥299.00
    查找相似产品

    电动剃须刀

    飞利浦 HQ912 电动剃须刀

    这款可水洗、旋转双头式飞利浦电动剃须刀将独立浮动刀头与飞利浦弹性贴面技术相结合，确保您享受清爽洁净的剃须效果，每天保持卓越形象。

    飞利浦 HQ912 电动剃须刀

    这款可水洗、旋转双头式飞利浦电动剃须刀将独立浮动刀头与飞利浦弹性贴面技术相结合，确保您享受清爽洁净的剃须效果，每天保持卓越形象。

    官方建议零售价: ￥299.00
    查找相似产品

    电动剃须刀

    飞利浦 HQ912 电动剃须刀

    这款可水洗、旋转双头式飞利浦电动剃须刀将独立浮动刀头与飞利浦弹性贴面技术相结合，确保您享受清爽洁净的剃须效果，每天保持卓越形象。

    相似产品

    See all basic-shavers

      飞利浦 HQ912 电动剃须刀

      清爽、洁净的剃须，成功更有理由

      独立浮动刀头 + 弹性贴面

      独立浮动刀头 + 弹性贴面

      独立浮动刀头可确保与皮肤之间的舒适接触，弹性贴面系统可根据面部和颈部的曲线自动调整角度。

      升级双层刀片

      升级双层刀片

      此双层刀片系统可将胡须轻轻提起至适当的切剃位置，从而使剃须贴面。

      自动研磨刀片

      自动研磨刀片

      每次使用时刀片会自动研磨，这可确保剃须始终洁净、贴面。

      防滑手柄

      防滑手柄

      触感柔软的纤巧手柄带有棱纹，抓握起来非常舒适，操控自如。

      可水洗剃须刀

      可水洗剃须刀

      飞利浦剃须刀具有防水设计，可方便地在自来水龙头下冲洗。

      升级双层刀片

      飞利浦 HQ912具有双层刀片系统，可将胡须轻轻提起至适当的切剃位置，从而使剃须更贴面。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        双层刀片技术
        智能贴合
        • 弹性贴面系统
        • 独立浮动刀头
        SkinComfort
        舒适的剃须刀头

      • 操作简易

        显示屏
        充电指示灯
        充电
        剃须：仅限无线剃须
        充电
        8 小时
        剃须时间
        30 分钟
        清洁
        水洗设计

      • 设计

        表面处理
        金属涂层

      • 附件

        维护
        • 清洁刷
        • 保护盖

      • 服务

        替换刀头
        每两年更换一次刀头 HQ56

      • 剃须刀头

        双层刀片设计
        Y

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品