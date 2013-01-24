飞利浦 HQ912 电动剃须刀
这款可水洗、旋转双头式飞利浦电动剃须刀将独立浮动刀头与飞利浦弹性贴面技术相结合，确保您享受清爽洁净的剃须效果，每天保持卓越形象。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
飞利浦 HQ912 电动剃须刀
这款可水洗、旋转双头式飞利浦电动剃须刀将独立浮动刀头与飞利浦弹性贴面技术相结合，确保您享受清爽洁净的剃须效果，每天保持卓越形象。
飞利浦 HQ912 电动剃须刀
这款可水洗、旋转双头式飞利浦电动剃须刀将独立浮动刀头与飞利浦弹性贴面技术相结合，确保您享受清爽洁净的剃须效果，每天保持卓越形象。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
飞利浦 HQ912 电动剃须刀
这款可水洗、旋转双头式飞利浦电动剃须刀将独立浮动刀头与飞利浦弹性贴面技术相结合，确保您享受清爽洁净的剃须效果，每天保持卓越形象。
独立浮动刀头可确保与皮肤之间的舒适接触，弹性贴面系统可根据面部和颈部的曲线自动调整角度。
此双层刀片系统可将胡须轻轻提起至适当的切剃位置，从而使剃须贴面。
每次使用时刀片会自动研磨，这可确保剃须始终洁净、贴面。
触感柔软的纤巧手柄带有棱纹，抓握起来非常舒适，操控自如。
飞利浦剃须刀具有防水设计，可方便地在自来水龙头下冲洗。
飞利浦 HQ912具有双层刀片系统，可将胡须轻轻提起至适当的切剃位置，从而使剃须更贴面。
剃须性能
操作简易
设计
附件
服务
剃须刀头