一流的大功率无绳手持式搅拌机
飞利浦 Aluminium Collection 无线手持式搅拌机，带给您前所未有的便利享受。这款手持式搅拌机具有先进的无线技术和时尚前沿的设计，将自由度和易用性推向极致。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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普通参数
技术规格
设计规格
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