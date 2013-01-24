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Aluminium Collection

手持式搅拌机

HR1378/00
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    Aluminium Collection 手持式搅拌机

    HR1378/00

    一流的大功率无绳手持式搅拌机

    飞利浦 Aluminium Collection 无线手持式搅拌机，带给您前所未有的便利享受。这款手持式搅拌机具有先进的无线技术和时尚前沿的设计，将自由度和易用性推向极致。 查看所有优势

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      一流的大功率无绳手持式搅拌机

      带有碎冰功能的无绳技术

      • 无线设计
      • 金属棒
      • 3 个附件
      双重刀片

      双重刀片

      飞利浦手持式搅拌机的双重刀片可进行横向和纵向切割。

      XL 切碎器配件用于切碎大量物料

      XL 切碎器配件用于切碎大量物料

      使用飞利浦手持式搅拌机的 XL 切碎器配件（1000 毫升），瞬间即可切碎大量肉、香草、坚果、干酪、巧克力和洋葱。

      防溅刀片罩

      防溅刀片罩

      不飞溅，让搅打过程轻松自如。

      易用充电座

      易用充电座

      安全开关可防止在使用时出现意外

      安全开关可防止在使用时出现意外

      技术规格

      • 普通参数

        速度
        1
        安全开关
        可分离式驱动轴

      • 技术规格

        功率
        200  瓦
        频率
        50/60  赫兹
        电压适配器
        220-240  伏
        最长充电时间
        3  小时
        快速充电（1 灯应用）
        15  分钟
        最长运行时间
        多达 20  分钟
        电压电池
        7.4  伏

      • 设计规格

        外壳材料
        不锈钢、橡胶、pp 和铝
        杯身材料
        SAN
        刀片材质
        不锈钢
        可选的颜色
        炭灰色铝制零件
        原料驱动轴
        不锈钢

      • 附件

        XL 切碎器
        XL 切碎器的锯齿形刀片
        带盖的大口杯
        1  升

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