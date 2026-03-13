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Daily Collection 手持式搅拌机
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HR1608/03
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Eco passport Philips Daily Collection Hand blender - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Hand blender
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功能 (1)
如何使用土豆泥机才能获得最佳效果？
是否还可以使用土豆泥机加工热汤？
随着时间的推移，将捣碎叶片安装到捣碎棒上所需的力气减小且/或组装捣碎叶片时不再能听到/感觉到一声“咔哒”声，这是否正常？
能否在飞利浦切碎器中放入硬质食物？
是否可以在微波炉中使用飞利浦切碎器加工杯？
我不能从飞利浦土豆泥机上拆卸捣碎叶片
我无法将叶片连接至飞利浦土豆泥机
飞利浦手持式搅拌机不对熟土豆进行捣泥
我无法将泥机连接至飞利浦土豆泥机
通过飞利浦切碎器，洋葱变成了湿的洋葱渣
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