多果汁。少忙乱。
这款飞利浦榨汁机能够给您带来大量的果蔬汁。得益于突破性的“快速清洁”技术，可在 1 分钟内完成清洁。让您每一天都能轻松享受自制健康果汁的乐趣！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
多果汁。少忙乱。
这款飞利浦榨汁机能够给您带来大量的果蔬汁。得益于突破性的“快速清洁”技术，可在 1 分钟内完成清洁。让您每一天都能轻松享受自制健康果汁的乐趣！ 查看所有优势
一次可榨取多达 2 升果汁，而无需清空果渣储藏罐。
强劲的 700 瓦马达可有效地进行搅拌、混合和碾碎。
75 mm 加大加料管可直接压榨大型果蔬如苹果、胡萝卜、甜菜而无须切块。
得益于快速清洁技术，飞利浦榨汁机的设计令清洁非常轻松。现在，可在 1 分钟内完成榨汁机的清洁，这都归功于集成式果渣储藏罐和光滑的表面。
大量果渣纤维经常会卡住滤网，十分难以清洁。多亏了创新的快速清洁技术，滤网的所有表面都很光滑，这有助于您用普通海绵即可去除这些纤维。
果渣将被集中收集在一处：飞利浦榨汁机的果渣储藏罐；您再也无需清理盖子等其他部件上的果渣了。其采用没有凹角和缝隙的圆形及光面设计，拿取果渣和清洗储藏罐容易。
享受真正的互动式榨汁体验。上盖和果渣储藏罐都是透明的，因此您可以看到水果和蔬菜的榨汁过程。您还可以直接看到何时储藏罐已满，此时请清空储藏罐。
组装所有部件简单快捷。
本榨汁机具有专门设计的圆润形状和光滑表面，有助于在水龙头下冲洗，易于清洁。
设计规格
普通参数
技术规格
易于清洗