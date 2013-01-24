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Viva Collection

榨汁机

HR1855/40
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    Viva Collection 榨汁机

    HR1855/40
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    多果汁。少忙乱。

    这款飞利浦榨汁机能够给您带来大量的果蔬汁。得益于突破性的“快速清洁”技术，可在 1 分钟内完成清洁。让您每一天都能轻松享受自制健康果汁的乐趣！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥799.00
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      多果汁。少忙乱。

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      • 700 瓦
      • 快速清洁
      • 2 升、加大加料管
      一次榨出多达 2 升果汁

      一次榨出多达 2 升果汁

      一次可榨取多达 2 升果汁，而无需清空果渣储藏罐。

      强劲的 700 瓦马达

      强劲的 700 瓦马达

      强劲的 700 瓦马达可有效地进行搅拌、混合和碾碎。

      加大加料管（75 毫米）

      加大加料管（75 毫米）

      75 mm 加大加料管可直接压榨大型果蔬如苹果、胡萝卜、甜菜而无须切块。

      快速清洁技术

      快速清洁技术

      得益于快速清洁技术，飞利浦榨汁机的设计令清洁非常轻松。现在，可在 1 分钟内完成榨汁机的清洁，这都归功于集成式果渣储藏罐和光滑的表面。

      快速清洁滤网

      快速清洁滤网

      大量果渣纤维经常会卡住滤网，十分难以清洁。多亏了创新的快速清洁技术，滤网的所有表面都很光滑，这有助于您用普通海绵即可去除这些纤维。

      一站收集所有果渣，易处理

      一站收集所有果渣，易处理

      果渣将被集中收集在一处：飞利浦榨汁机的果渣储藏罐；您再也无需清理盖子等其他部件上的果渣了。其采用没有凹角和缝隙的圆形及光面设计，拿取果渣和清洗储藏罐容易。

      透明果渣储藏罐，便于检查果渣情况

      透明果渣储藏罐，便于检查果渣情况

      享受真正的互动式榨汁体验。上盖和果渣储藏罐都是透明的，因此您可以看到水果和蔬菜的榨汁过程。您还可以直接看到何时储藏罐已满，此时请清空储藏罐。

      组装所有部件简单快捷

      组装所有部件简单快捷

      组装所有部件简单快捷。

      表面光滑并易于清洁

      本榨汁机具有专门设计的圆润形状和光滑表面，有助于在水龙头下冲洗，易于清洁。

      技术规格

      • 设计规格

        颜色
        红色
        外壳材料
        • PP 塑料
        • ABS 塑料
        原料杯
        SAN 杯和 PS 盖
        果渣储藏罐和推杆材料
        聚苯乙烯

      • 普通参数

        防滑底座
        Y
        安全夹板
        Y
        集成式电线储藏格
        Y
        速度设置
        1

      • 技术规格

        功率
        700  瓦
        电压
        220-240  伏
        频率
        50/60  赫兹
        电线长度
        1  米
        果渣储藏罐
        1.2  升
        加料管直径
        75  毫米
        容量
        2  升
        果汁杯容量
        800  毫升

      • 易于清洗

        附件可用洗碗机清洗
        Y
        快速清洁
        Y

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