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  • 飞利浦榨汁机 HR1871 - 榨出更多 10% 果汁*！ 飞利浦榨汁机 HR1871 - 榨出更多 10% 果汁*！ 飞利浦榨汁机 HR1871 - 榨出更多 10% 果汁*！
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    Avance Collection 榨汁机

    HR1871/00

    飞利浦榨汁机 HR1871 - 榨出更多 10% 果汁*！

    本款飞利浦榨汁机可从果蔬中榨出大量鲜汁。得益于其创新的快速清洁滤网和集成果渣储藏罐，清洁从未如此简单。现在您可以尽情享用健康美味的自制果汁！

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    Avance Collection 榨汁机

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    飞利浦榨汁机 HR1871 - 榨出更多 10% 果汁*！

    多果汁。少忙乱。

    • 800 瓦
    • 快速清洁
    • 2.5 升、XXL 号加料管
    • 防滴漏功能
    一次制作多达 2.5 升果汁

    一次制作多达 2.5 升果汁

    创新的倒置式滤网果汁榨取系统使我们的出汁率提高 10%*；根据不同的果蔬类型，无需清空果汁杯可一次性榨汁 2.5 升。

    XXL 号加料管，无需事先将水果切碎

    XXL 号加料管，无需事先将水果切碎

    80 mm 大号加料管可直接压榨大型果蔬如苹果、胡萝卜、甜菜而无须切块。

    2 档速度，软硬果蔬随心榨

    2 档速度，软硬果蔬随心榨

    飞利浦榨汁机提供 2 档速度，您可以榨取喜爱的水果和蔬菜汁，原料软硬皆宜。

    快速清洁技术

    快速清洁技术

    借助快速清洁技术，飞利浦榨汁机清洁更轻松。现在，得益于集成式果渣储藏罐与光滑表面，最快 1 分钟即可完成清洁。

    快速清洁滤网

    快速清洁滤网

    大量果渣纤维常会卡在滤网上，清洁较为困难。得益于创新的快速清洁技术，滤网表面更为光滑，可用普通厨房海绵轻松擦除纤维。

    果渣集中收集于一处，便于处理

    果渣集中收集于一处，便于处理

    果渣只会被集中到唯一应去的地方——飞利浦榨汁机的果渣储藏罐。您无需再清理上盖等其他部件上的果渣。圆润过渡、无死角的光滑内壁设计，让取出果渣与清洗容器更省力。

    所有部件装配简单快捷

    所有部件装配简单快捷

    所有部件装配简单快捷。

    出汁口集成防滴漏功能

    出汁口集成防滴漏功能

    榨汁后仍始终令厨房台保持洁净。防滴漏功能可防止果汁滴在台面上。

    食品制作手册，各种丰富有趣的果蔬汁食谱应有尽有

    食品制作手册，各种丰富有趣的果蔬汁食谱应有尽有

    您可以使用充满创意的食品制作手册，以满足您的日常榨汁需求。

    榨取坚硬的原料 - 1000 瓦

    榨取坚硬的原料 - 1000 瓦

    通过强劲的 1000 瓦马达榨取坚硬的原料。

    表面光滑并易于清洁

    本榨汁机具有专门设计的圆润形状和光滑表面，有助于在水龙头下冲洗，易于清洁。

    技术规格

    • 设计规格

      外壳材料
      不锈钢
      颜色
      墨黑色和不锈钢
      原料杯
      SAN 杯和 PS 盖
      上盖材料
      SAN
      果渣储藏罐和推杆材料
      聚苯乙烯
      原料壶嘴
      不锈钢

    • 尺寸

      产品重量
      5.2  kg

    • 易于清洁

      附件可用洗碗机清洗

    • 附件

      果汁杯
      壶嘴配件

    • 技术规格

      功率
      800  W
      电线长度
      1  m
      电压
      220-240  V
      频率
      50/60  Hz
      果渣储藏罐
      1.6  l
      加料管直径
      80  mm
      果汁杯容量
      1500  ml

    • 普通参数

      防滑底座
      美味食谱手册
      集成式电线储藏格
      速度设置
      2
      安全夹板

    Badge-D2C

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