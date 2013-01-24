飞利浦 EcoVision 计划所做出的努力得到了道琼斯可持续发展指数成员的认可。我们加入了联合国全球契约，在人权和环境方面列出了 10 项原则。在我们的环保设计过程中，我们使用重点环保领域来展示产品的环保性能。了解下列重点环保领域。 了解我们更多的环保故事