Avance Collection 榨汁机
飞利浦榨汁机 HR1871 - 榨出更多 10% 果汁*！
本款飞利浦榨汁机可从果蔬中榨出大量鲜汁。得益于其创新的快速清洁滤网和集成果渣储藏罐，清洁从未如此简单。现在您可以尽情享用健康美味的自制果汁！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
飞利浦榨汁机 HR1871 - 榨出更多 10% 果汁*！
多果汁。少忙乱。
- 800 瓦
- 快速清洁
- 2.5 升、XXL 号加料管
- 防滴漏功能
一次制作多达 2.5 升果汁
创新的倒置式滤网果汁榨取系统使我们的出汁率提高 10%*；根据不同的果蔬类型，无需清空果汁杯可一次性榨汁 2.5 升。
XXL 号加料管，无需事先将水果切碎
80 mm 大号加料管可直接压榨大型果蔬如苹果、胡萝卜、甜菜而无须切块。
2 档速度，软硬果蔬随心榨
飞利浦榨汁机提供 2 档速度，您可以榨取喜爱的水果和蔬菜汁，原料软硬皆宜。
快速清洁技术
借助快速清洁技术，飞利浦榨汁机清洁更轻松。现在，得益于集成式果渣储藏罐与光滑表面，最快 1 分钟即可完成清洁。
快速清洁滤网
大量果渣纤维常会卡在滤网上，清洁较为困难。得益于创新的快速清洁技术，滤网表面更为光滑，可用普通厨房海绵轻松擦除纤维。
果渣集中收集于一处，便于处理
果渣只会被集中到唯一应去的地方——飞利浦榨汁机的果渣储藏罐。您无需再清理上盖等其他部件上的果渣。圆润过渡、无死角的光滑内壁设计，让取出果渣与清洗容器更省力。
出汁口集成防滴漏功能
榨汁后仍始终令厨房台保持洁净。防滴漏功能可防止果汁滴在台面上。
食品制作手册，各种丰富有趣的果蔬汁食谱应有尽有
您可以使用充满创意的食品制作手册，以满足您的日常榨汁需求。
榨取坚硬的原料 - 1000 瓦
通过强劲的 1000 瓦马达榨取坚硬的原料。
表面光滑并易于清洁
本榨汁机具有专门设计的圆润形状和光滑表面，有助于在水龙头下冲洗，易于清洁。
技术规格
-
设计规格
- 外壳材料
-
不锈钢
- 颜色
-
墨黑色和不锈钢
- 原料杯
-
SAN 杯和 PS 盖
- 上盖材料
-
SAN
- 果渣储藏罐和推杆材料
-
聚苯乙烯
- 原料壶嘴
-
不锈钢
-
尺寸
- 产品重量
-
5.2
kg
-
易于清洁
- 附件可用洗碗机清洗
-
是
-
附件
- 果汁杯
-
是
- 壶嘴配件
-
是
-
技术规格
- 功率
-
800
W
- 电线长度
-
1
m
- 电压
-
220-240
V
- 频率
-
50/60
Hz
- 果渣储藏罐
-
1.6
l
- 加料管直径
-
80
mm
- 果汁杯容量
-
1500
ml
-
普通参数
- 防滑底座
-
是
- 美味食谱手册
-
是
- 集成式电线储藏格
-
是
- 速度设置
-
2
- 安全夹板
-
是
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