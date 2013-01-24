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Avance Collection

榨汁机

HR1871/00
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  • 飞利浦榨汁机 HR1871 - 榨出更多 10% 果汁*！ 飞利浦榨汁机 HR1871 - 榨出更多 10% 果汁*！ 飞利浦榨汁机 HR1871 - 榨出更多 10% 果汁*！
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    Avance Collection 榨汁机

    HR1871/00
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    飞利浦榨汁机 HR1871 - 榨出更多 10% 果汁*！

    本款飞利浦榨汁机可从果蔬中榨出大量鲜汁。得益于其创新的快速清洁滤网和集成果渣储藏罐，清洁从未如此简单。现在您可以尽情享用健康美味的自制果汁！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,799.00
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      飞利浦榨汁机 HR1871 - 榨出更多 10% 果汁*！

      多果汁。少忙乱。

      • 800 瓦
      • 快速清洁
      • 2.5 升、XXL 号加料管
      • 防滴漏功能
      一次制作多达 2.5 升果汁

      一次制作多达 2.5 升果汁

      创新的倒置式滤网果汁榨取系统使我们的出汁率提高 10%*；根据不同的果蔬类型，无需清空果汁杯可一次性榨汁 2.5 升。

      XXL 号加料管，无需事先将水果切碎

      XXL 号加料管，无需事先将水果切碎

      80 mm 加大加料管可直接压榨大型果蔬如苹果、胡萝卜、甜菜而无须切块。

      快速清洁技术

      快速清洁技术

      得益于快速清洁技术，飞利浦榨汁机的设计令清洁非常轻松。现在，可在 1 分钟内完成榨汁机的清洁，这都归功于快速清洁抛光滤网、集成式果渣储藏罐和光滑的表面。

      快速清洁滤网

      快速清洁滤网

      大量果渣纤维经常会卡住滤网，十分难以清洁。多亏了创新的快速清洁技术，滤网的所有表面都很光滑，这有助于您用普通海绵即可去除这些纤维。

      一站收集所有果渣，易处理

      一站收集所有果渣，易处理

      果渣将被集中收集在一处：飞利浦榨汁机的果渣储藏罐；您再也无需清理盖子等其他部件上的果渣了。其采用没有凹角和缝隙的圆形及光面设计，拿取果渣和清洗储藏罐容易。

      出汁口集成防滴漏功能

      出汁口集成防滴漏功能

      榨汁后仍始终令厨房台保持洁净。防滴漏功能可防止果汁滴在台面上。

      食品制作手册，各种丰富有趣的果蔬汁食谱应有尽有

      食品制作手册，各种丰富有趣的果蔬汁食谱应有尽有

      您可以使用充满创意的食品制作手册，以满足您的日常榨汁需求。

      2 档速度，软硬果蔬随心榨

      2 档速度，软硬果蔬随心榨

      组装所有部件简单快捷

      组装所有部件简单快捷

      表面光滑并易于清洁

      本榨汁机具有专门设计的圆润形状和光滑表面，有助于在水龙头下冲洗，易于清洁。

      技术规格

      • 附件

        果汁杯
        壶嘴配件

      • 设计规格

        上盖材料
        SAN
        果渣储藏罐和推杆材料
        聚苯乙烯
        原料壶嘴
        不锈钢
        原料杯
        SAN 杯和 PS 盖
        颜色
        墨黑色和不锈钢
        外壳材料
        不锈钢

      • 尺寸

        产品重量
        5.2  千克

      • 普通参数

        集成式电线储藏格
        防滑底座
        美味食谱
        安全夹板
        速度设置
        2

      • 技术规格

        果汁杯容量
        1500  毫升
        电线长度
        1  米
        加料管直径
        80  毫米
        频率
        50/60  赫兹
        功率
        800  瓦
        果渣储藏罐
        1.6  升
        电压
        220-240  伏

      • 易于清洗

        附件可用洗碗机清洗

      Eco passport

      飞利浦 EcoVision 计划所做出的努力得到了道琼斯可持续发展指数成员的认可。我们加入了联合国全球契约，在人权和环境方面列出了 10 项原则。在我们的环保设计过程中，我们使用重点环保领域来展示产品的环保性能。了解下列重点环保领域。 了解我们更多的环保故事

      • PhilipsGreenLogo

      • 电能
        能源是与制造和使用率息息相关的重点环保领域，使用率往往对环境具有最大的影响。降低能耗至关重要，因为这意味着降低二氧化碳排放量和节省电费。

        • 开机模式: 800.00  瓦

      • 包装
        包装是飞利浦的重点环保领域，消费者在购买产品时可以一目了然，但是与产品的材料和能耗相比，其对环境的影响极其有限。

        • 纸板: 860.00  克
        • 塑料: 500.00  克
        • 可回收材料百分比: 57  %

      • 回收
        该重点环保领域包括回收设计和拆分设计。飞利浦在技术和商业允许的情况下，在其产品中采用可回收塑料和其他材料，提升材料的可回收性。

        • 可回收黑色金属: 0  %
        • 可回收有色金属: 0  %
        • 可回收塑料: 0  %

      • 物质
        该重点环保领域旨在消除我们的产品和生产过程相关物质的使用。预防胜于治疗，因此，替代物是 EcoDesign 流程的一部分。

        • 无 PVC: 是的，不包含电源线
        • 不含汞: true

      • 重量
        飞利浦将重量看作其 EcoDesign 流程中重点环保领域之一，因为减少材料用量、降低自然资源的使用，可提升运输效率，在产品寿命终点有益于环保。

        • 产品重量: 4550.00  克
        • 附件重量: 290.00  克

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      Eco passport - 我们的环保产品规格概述

      飞利浦关注整个环境和社会，大力支持环保产品。

      查看完整的 Eco passport

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