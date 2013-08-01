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    Avance Collection 榨汁机

    HR1871/10

    更多果汁。更少忙乱。

    这款榨汁机能够给您带来更多的果蔬汁。得益于快速清洁技术和创新的快速清洁滤网及集成式果渣储藏罐，清洁从未如此简单。

    查看所有优势

    Avance Collection 榨汁机

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    更多果汁。更少忙乱。

    榨出更多 10%* 果汁，一分钟洁净如新！

    • 1000 瓦
    • 快速清洁
    • 2.5 升、XXL 号加料管
    • 防滴漏功能
    一次制作多达 2.5 升果汁

    一次制作多达 2.5 升果汁

    创新的倒置式滤网果汁榨取系统使我们的出汁率提高 10%*；根据不同的果蔬类型，无需清空果汁杯可一次性榨汁 2.5 升。

    XXL 号加料管，无需事先将水果切碎

    XXL 号加料管，无需事先将水果切碎

    80 mm 大号加料管可直接压榨大型果蔬如苹果、胡萝卜、甜菜而无须切块。

    2 档速度，软硬果蔬随心榨

    2 档速度，软硬果蔬随心榨

    飞利浦榨汁机提供 2 档速度，您可以榨取喜爱的水果和蔬菜汁，原料软硬皆宜。

    快速清洁技术

    快速清洁技术

    借助快速清洁技术，飞利浦榨汁机清洁更轻松。现在，得益于集成式果渣储藏罐与光滑表面，最快 1 分钟即可完成清洁。

    果渣集中收集于一处，便于处理

    果渣集中收集于一处，便于处理

    果渣只会被集中到唯一应去的地方——飞利浦榨汁机的果渣储藏罐。您无需再清理上盖等其他部件上的果渣。圆润过渡、无死角的光滑内壁设计，让取出果渣与清洗容器更省力。

    所有部件装配简单快捷

    所有部件装配简单快捷

    所有部件装配简单快捷。

    出汁口集成防滴漏功能

    出汁口集成防滴漏功能

    榨汁后仍始终令厨房台保持洁净。防滴漏功能可防止果汁滴在台面上。

    食品制作手册，各种丰富有趣的果蔬汁食谱应有尽有

    食品制作手册，各种丰富有趣的果蔬汁食谱应有尽有

    您可以使用充满创意的食品制作手册，以满足您的日常榨汁需求。

    榨取坚硬的原料 - 1000 瓦

    榨取坚硬的原料 - 1000 瓦

    通过强劲的 1000 瓦马达榨取坚硬的原料。

    表面光滑并易于清洁

    本榨汁机具有专门设计的圆润形状和光滑表面，有助于在水龙头下冲洗，易于清洁。

    技术规格

    • 附件

      随附
      • 美味食谱手册
      • 软嘴

    • 技术规格

      电线长度
      1  m
      功率
      1000  W
      电压
      220-240  V
      频率
      50/60  Hz
      搅拌杯容量
      2.5  l
      蔬果盛载盆
      1.6  l

    • 设计

      颜色
      黑色和金属色

    • 重量和尺寸

      产品重量
      5.2  kg
      加料管直径
      80  mm

    • 普通参数

      产品功能
      • 可放心用洗碗机清洗
      • 集成式电线储藏格
      • 防滑底座
      • 安全锁
      速度设置档数
      2

    • 表面处理

      机身材料
      不锈钢
      出口的材料
      不锈钢
      原料杯
      SAN 杯和 PS 盖

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