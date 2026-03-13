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Avance Collection 飞利浦冰淇淋慢汁机
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ICM Recipe Booklet Philips Avance Collection Masticating juicer HR1883/70
User Manual Philips Avance Collection Masticating juicer
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榨汁机的塑料部件会被果汁染色吗？
蔬果在榨汁前，该如何处理？
本产品是否可用洗碗机清洗？
加工色素含量较大的水果或蔬菜是否会导致榨汁机变颜色？
为什么果肉还很湿？
我可以用榨汁机榨柑橘类水果（如橙子、柠檬、青柠）吗？
我可以使用飞利浦榨汁机对哪些食材进行榨汁？
如何获得优质的蔬果汁？
水果或蔬菜在榨汁前，应如何准备？
为什么榨汁机会异常震动或噪音大？
上盖无法打开，该怎么办？
过滤器组件堵塞，该怎么办？
飞利浦榨汁机中有过多果渣
通电并按启动开关后，为什么产品不工作？
上盖无法合紧，该怎么办？
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