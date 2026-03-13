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Avance Collection 螺旋压榨式原汁机 – 破壁机
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HR1891/80
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EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Masticating juicer HR1891/80 - English (US)
User Manual Philips Avance Collection Masticating juicer
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本产品是否可用洗碗机清洗？
加工色素含量较大的水果或蔬菜是否会导致榨汁机变颜色？
为什么果肉还很湿？
我可以用榨汁机榨柑橘类水果（如橙子、柠檬、青柠）吗？
我可以使用飞利浦榨汁机对哪些食材进行榨汁？
拆卸时，我的榨汁机堵塞
虽然放入了新鲜水果，但产品却榨不出果汁。 怎么办？
榨汁装置中遗留有大量果汁，如何清除？
飞利浦榨汁机的榨汁螺杆卡住
我的飞利浦慢速螺旋压榨式原汁机无法工作
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