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Avance Collection

飞利浦微榨机 – 破壁机

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    Avance Collection 飞利浦微榨机 – 破壁机

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    将营养释放到杯中

    飞利浦破壁微榨技术旨在打开水果和蔬菜的细胞，榨取原料中的营养美味。得益于无滤网设计，榨汁后即可冲洗全部部件，清洁只需 1 分钟。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,100.00
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      破壁微榨技术可榨取 90%* 的水果养分

      水果和蔬菜具有数千个包含汁液、维生素和其他重要营养的细胞。飞利浦破壁微榨技术旨在打开细胞，榨取您喜爱的原料中的营养美味，帮助您将多达 90%* 的水果榨入杯中，而丝毫不会浪费。

      将所有喜爱的水果榨汁，包括香蕉和芒果

      将所有喜爱的水果榨汁，包括香蕉和芒果

      制作美味健康的软质水果汁和硬质蔬菜汁。您可以将所有喜爱的原料一起榨汁，用本产品甚至可以对那些通常难以榨汁的特殊淀粉原料进行榨汁，如香蕉和芒果。

      将叶子、蔬菜和坚果榨成饮料

      将叶子、蔬菜和坚果榨成饮料

      叶子和蔬菜富含纤维，也是制作健康蔬菜汁的原料，而且均可以用这款榨汁机进行加工。通过破壁微榨技术可将小麦草、菠菜及很多其他重要的健康添加剂榨入日常饮用的果汁中。您甚至可以使用某类坚果制作饮品，如用杏仁制作杏仁奶。

      预清洁功能，榨尽每一滴汁液

      预清洁功能，榨尽每一滴汁液

      预清洁功能是一种特殊程序，可在清洁产品的同时榨尽每一滴汁液。这将有助于获得水果和蔬菜中的美味营养并避免在清洁过程中浪费宝贵的果蔬汁。

      轻松拆卸，一冲即净，无需任何厨具

      轻松拆卸，一冲即净，无需任何厨具

      这款榨汁机采用轻松拆卸设计并配有无边部件，仅用自来水便可以快速清洁。因为部件没有锐边，可方便冲掉蔬菜的纤维或颗粒。

      无滤网设计，1 分钟完成清洁

      无滤网设计，1 分钟完成清洁

      无滤网设计去掉了多余部件，让汁液可以通过过滤器无缝流入杯中，轻松清洁，无需任何刷子。

      防滴漏功能，保持台面洁净

      防滴漏功能，保持台面洁净

      完全集成的防滴漏功能让您可以在榨汁环节之间停下来，保持台面清洁。只需推动榨汁出口底部，汁液即可停止流出，不会弄湿手指。

      纤巧的榨汁机配有全集成部件

      纤巧的榨汁机配有全集成部件

      11 厘米宽的优化设计使您可以将榨汁机始终放在台面上，随时可以榨汁。完全集成式设计，存放及使用时占用很小的工作空间，榨汁时无需任何外部隔间。

      果蔬汁直接进入玻璃杯

      果蔬汁直接进入玻璃杯

      榨出的果蔬汁直接入杯，您可以根据家庭成员的口味量身定制每杯饮料，避免使用和清洁多余的部件，保持台面洁净。

      随附丰富有趣的调配手册

      随附丰富有趣的调配手册

      甄选食谱和原料是榨汁体验中的重要环节。本手册中提供了 20 种丰富有趣的食谱，为您提供指导，帮助您获得这些食谱的健康益处。

      果渣储藏罐可存放可拆卸部件

      果渣储藏罐可存放可拆卸部件

      榨汁机上的托盘、推杆和果汁杯等所有较小的可拆卸部件均可存放在果渣储藏罐中。这样，您可以妥善存放所有部件，在下次榨汁时能方便地找到它们。

      技术规格

      • 附件

        随附
        • 美味食谱手册

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 普通参数

        产品功能
        • 可放心用洗碗机清洗
        • 防滑底座
        • 开/关按键
        • 安全锁
        • 快速清洁

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 技术规格

        搅拌杯容量
        1  升
        蔬果盛载盆
        1  升
        电线长度
        1  米
        频率
        50-60  赫兹
        功率
        200  瓦
        电压
        220-240  伏
        RPM
        300 转/分

      • 设计

        颜色
        白灰色

      • 表面处理

        附件材料
        金属安全锁
        搅拌杯材料
        塑料
        机身材料
        塑料
        果渣容器材料
        塑料

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          • 内部测试基于每 1000 克葡萄、苹果、黑莓、草莓、西红柿、西瓜、橘子和石榴。