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Avance Collection 螺旋压榨式原汁机 – 破壁机
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HR1932/30
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EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Masticating juicer HR1932/30 - English (US)
User Manual Philips Avance Collection Masticating juicer
全部 (13)
冰糕主轴是否兼容所有飞利浦 Avance 慢速螺旋压榨式榨汁机？
飞利浦榨汁机的两个主轴有何用途？
本产品是否可用洗碗机清洗？
加工色素含量较大的水果或蔬菜是否会导致榨汁机变颜色？
为什么果肉还很湿？
我可以用榨汁机榨柑橘类水果（如橙子、柠檬、青柠）吗？
我可以使用飞利浦榨汁机对哪些食材进行榨汁？
当我想要使用本产品制作冰糕时，我可以使用哪些原料？
如何使用飞利浦榨汁机制作冰糕？
水果或蔬菜在榨汁前，应如何准备？
如何获得最佳榨汁效果？
首次如何设置飞利浦榨汁机？
如何在飞利浦榨汁机中安装橡胶垫？
在制作冰糕时，为什么会有果汁冒出软嘴？
电源按钮闪烁，飞利浦榨汁机停止
打开飞利浦榨汁机时，电源按钮闪烁
拆卸时，我的榨汁机堵塞
我的飞利浦慢速螺旋压榨式榨汁机制作出的是苹果泥
虽然放入了新鲜水果，但产品却榨不出果汁。 怎么办？
榨汁装置中遗留有大量果汁，如何清除？
飞利浦榨汁机的榨汁螺杆卡住
我的飞利浦慢速螺旋压榨式原汁机无法工作
我的飞利浦榨汁机无法工作
飞利浦榨汁机在使用过程中减速
榨汁机在使用过程中为什么会停止工作？
我无法将飞利浦榨汁装置安装到马达上
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