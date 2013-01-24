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Aluminium Collection

搅拌机

HR2094/00
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    Aluminium Collection 搅拌机

    HR2094/00

    超强的动力，出众的搅拌和粉碎效果

    阳极氧化铝材质的飞利浦搅拌机 HR2094/00 具有 750 瓦马达，无论是水果、蔬菜还是冰块，任何原料都能应对自如。使用多档速度功能，您可将原料搅拌、粉碎和切割到任意稠度。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥799.00
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      超强的动力，出众的搅拌和粉碎效果

      速度精确的 750 瓦马达

      • 750 瓦
      • 2 升玻璃杯
      • 带过滤网
      • 变速
      可分离式刀片组，便于清洗

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      将刀片从搅拌杯上卸下，即可轻松有效地进行清洁。

      碎冰按钮

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      此款飞利浦搅拌机只需轻触按钮即可轻松粉碎冰块。

      多档速度选择，发光显示屏

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      使用独特的控制旋钮，将搅拌器设置为您想要的速度。

      恒久耐用的锯齿形刀片

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      滤清果汁的过滤网

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      方便的过滤网带来无籽无皮的纯果汁

      特制冰沙功能

      借助特制冰沙功能，搅拌机将能够准备完美的冰沙。

      技术规格

      • 附件

        随附
        过滤网

      • 普通参数

        产品功能
        • 集成式电线储藏格
        • 防滑底座
        • 脉冲
        • 变速

      • 技术规格

        频率
        50/60  赫兹
        功率
        750  瓦
        电压
        220-240  伏
        搅拌杯容量
        2  升
        电线长度
        1  米
        有效容量
        1.5  升

      • 设计

        颜色
        钛金属色外壳

      • 表面处理

        刀片材质
        不锈钢
        材料杯
        玻璃
        机身材料
        铝制

      • 服务

        2 年全球保修

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100% 可回收纸

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