超强的动力，出众的搅拌和粉碎效果
阳极氧化铝材质的飞利浦搅拌机 HR2094/00 具有 750 瓦马达，无论是水果、蔬菜还是冰块，任何原料都能应对自如。使用多档速度功能，您可将原料搅拌、粉碎和切割到任意稠度。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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超强的动力，出众的搅拌和粉碎效果
阳极氧化铝材质的飞利浦搅拌机 HR2094/00 具有 750 瓦马达，无论是水果、蔬菜还是冰块，任何原料都能应对自如。使用多档速度功能，您可将原料搅拌、粉碎和切割到任意稠度。 查看所有优势
将刀片从搅拌杯上卸下，即可轻松有效地进行清洁。
此款飞利浦搅拌机只需轻触按钮即可轻松粉碎冰块。
使用独特的控制旋钮，将搅拌器设置为您想要的速度。
使用这些超锋利、耐用的飞利浦搅拌机刀片，带来优质的粉碎和混合效果。
方便的过滤网带来无籽无皮的纯果汁
借助特制冰沙功能，搅拌机将能够准备完美的冰沙。
附件
普通参数
技术规格
设计
表面处理
服务
可持续发展