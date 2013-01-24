轻松制作新鲜冰昔和食品
飞利浦 Daily 系列搅拌机具有 400 瓦马达、1.5 升容量搅拌杯以及 ProBlend 4 瓣式刀片组合，可为您制作奶昔和准备食物提供细腻的搅拌效果。轻松实现让搅拌！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松制作新鲜冰昔和食品
飞利浦 Daily 系列搅拌机具有 400 瓦马达、1.5 升容量搅拌杯以及 ProBlend 4 瓣式刀片组合，可为您制作奶昔和准备食物提供细腻的搅拌效果。轻松实现让搅拌！ 查看所有优势
强劲的 400 瓦马达可轻松地进行搅拌和混合。
优质玻璃杯可防刮花和异味。1.5 升搅拌杯，额定容量为 1.25 升。
全新设计的刀片可以高效地搅拌和切碎原料，为您和您的家人制作美味可口的冰昔。
使用迷你切碎器附件切碎香草、干辣椒、洋葱和肉类等软质原料。
全新软嘴设计可防止在倒入玻璃杯后产生溢漏。
使用多种设置，以不同的倍速搅拌至不同程度。
您可以使用“暂动”模式方便地控制混合程度和时间。
所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。
这一简便且易于识别的锁定标记将让您知道产品何时可以安全地使用。
搅拌机外壳下面的便利电源线存储装置节约了空间。
提供 2 年全球保修。
附件
设计规格
普通参数
技术规格