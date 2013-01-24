快速制作丝滑的绿色冰昔
该飞利浦 Viva 系列搅拌机配有 600 瓦马达、2 升搅拌杯和 ProBlend 5 刀片组合，可为您制作奶昔和准备食物提供均匀的搅拌效果。轻松完成料理搅拌！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
快速制作丝滑的绿色冰昔
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快速制作丝滑的绿色冰昔
该飞利浦 Viva 系列搅拌机配有 600 瓦马达、2 升搅拌杯和 ProBlend 5 刀片组合，可为您制作奶昔和准备食物提供均匀的搅拌效果。轻松完成料理搅拌！ 查看所有优势
600 瓦强劲马达可轻松地进行搅拌和混合。
ProBlend 5 瓣式刀片可高效搅拌和混合。
加固的塑料杯，不易摔碎。大号 2 升搅拌杯的工作容量为 1.5 升，可制作冰昔，供您分享。
使用多种设置，以不同的倍速搅拌至不同程度。
大号切碎器配件可完善搅拌机的功能。此切碎器可将洋葱、香草、坚果等蔬菜以及肉类切成小块。
超大滤网可保证豆浆清彻鲜滑，果汁无籽无皮。
大号研磨器配件具有金属插件，可防止刮花且不会混味。
嵌件成型旋钮，易于抓握且速度更好控制。
您可以使用“暂动”模式方便地控制混合程度和时间。
水位计和手柄，便于使用和倒出原料。
所有可拆卸部件均可放入洗碗机清洗。
技术规格