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Viva Collection

搅拌机

HR2166/00
  • 快速制作丝滑的绿色冰昔 快速制作丝滑的绿色冰昔 快速制作丝滑的绿色冰昔
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    Viva Collection 搅拌机

    HR2166/00

    快速制作丝滑的绿色冰昔

    该飞利浦 Viva 系列搅拌机配有 600 瓦马达、2 升搅拌杯和 ProBlend 5 刀片组合，可为您制作奶昔和准备食物提供均匀的搅拌效果。轻松完成料理搅拌！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥599.00

    Viva Collection 搅拌机

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      • 600 瓦
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      • ProBlend 5
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      2 年全球保修

      2 年全球保修

      技术规格

      • 技术规格

        有效容量
        1.5 升
        外壳材料
        聚丙烯 (PP)
        碾磨器
        搅拌杯材料
        苯乙烯丙烯晴 (SAN)
        颜色
        白色和紫色
        功率
        600 W
        切碎器
        Y
        搅拌杯容量
        2升
        频率
        50/60 Hz
        过滤网
        电压
        220-240伏
        刀片材质
        不锈钢
        电线长度
        1.0 m
        速度设置
        2 档和暂动
        防滑底座
        电源线存储装置

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