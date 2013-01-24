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Viva

加热破壁料理机

HR2179/00
  • 混合您喜爱的食材，轻松解锁丰富营养 混合您喜爱的食材，轻松解锁丰富营养 混合您喜爱的食材，轻松解锁丰富营养
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    Viva 加热破壁料理机

    HR2179/00

    混合您喜爱的食材，轻松解锁丰富营养

    飞利浦紧凑型烹饪搅拌器可无缝融入健康、现代的生活方式。通过精心挑选的 8 种预设程序，可以轻松制作各种营养冷热食谱，份量可调。

    Viva 加热破壁料理机

    混合您喜爱的食材，轻松解锁丰富营养

    飞利浦紧凑型烹饪搅拌器可无缝融入健康、现代的生活方式。通过精心挑选的 8 种预设程序，可以轻松制作各种营养冷热食谱，份量可调。

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    飞利浦紧凑型烹饪搅拌器可无缝融入健康、现代的生活方式。通过精心挑选的 8 种预设程序，可以轻松制作各种营养冷热食谱，份量可调。

    Viva 加热破壁料理机

    混合您喜爱的食材，轻松解锁丰富营养

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      混合您喜爱的食材，轻松解锁丰富营养

      采用紧凑型设计，配备 8 种冷热预设程序

      特殊的锯齿形刀片，带来细腻的搅拌效果

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      精心设计带给您顺滑、细腻的效果。

      预设清洁程序包含清洁工具

      预设清洁程序包含清洁工具

      预设清洁程序包含专门设计的清洁工具。

      预设定时器长达 12 小时

      预设定时器长达 12 小时

      使用预设定时器可提前长达 12 小时计划您的用餐

      8 种预设程序，轻松制作您喜爱的冷热饮品

      8 种预设程序，轻松制作您喜爱的冷热饮品

      便于操作的数控界面

      便于操作的数控界面

      29000 转/分（*免责声明：电机每分钟转数经220V电压下无配件无荷载空转测试得出）

      加热破壁料理机的马达速度可达 29000 转/分，能够打破细胞并从食材中释放出更多营养成分（*免责声明：电机每分钟转数经220V电压下无配件无荷载空转测试得出）

      紧凑度提升 30%，优化份量大小

      紧凑度提升 30%，优化份量大小和厨房空间

      600 瓦马达

      强劲的 600 瓦马达，获得细腻的搅拌效果

      经过优化的预设程序可防止出现难以清洁的情况

      8 种预设程序，使您可以在几分钟内制作出多种冷热拼配餐食

      技术规格

      • 附件

        随附
        • 搅拌杯
        • 量杯
        清洁工具
        Y
        迷你切碎器
        Y
        美味食谱
        Y

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 普通参数

        速度设置档数
        10
        预设程序
        8 + 1
        产品功能
        • 安全锁
        • 快速清洁
        预设烹饪功能
        Y
        时间控制
        Y

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      • 可持续发展

        待机功耗
        < 0.5  瓦

      • 技术规格

        搅拌杯容量
        1.6  升
        电线长度
        1.0  米
        频率
        50  赫兹
        功率
        800  瓦
        RPM（最大）
        29000（*免责声明：电机每分钟转数经220V电压下无配件无荷载空转测试得出）  转/分
        电压
        220  伏
        搅拌杯加工容量（冷）
        1.2  升
        搅拌杯加工容量（热）
        0.8  升
        接口
        数字

      • 重量和尺寸

        包装尺寸（长x宽x高）
        390 x 250 x 315  毫米
        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        185 x 179 x 315  毫米
        重量（含包装）
        5  千克
        产品重量
        4.3  千克

      • 设计

        颜色
        白色

      • 表面处理

        搅拌杯材料
        玻璃
        机身材料
        ABS

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