混合您喜爱的食材，轻松解锁丰富营养
飞利浦紧凑型烹饪搅拌器可无缝融入健康、现代的生活方式。通过精心挑选的 8 种预设程序，可以轻松制作各种营养冷热食谱，份量可调。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
混合您喜爱的食材，轻松解锁丰富营养
飞利浦紧凑型烹饪搅拌器可无缝融入健康、现代的生活方式。通过精心挑选的 8 种预设程序，可以轻松制作各种营养冷热食谱，份量可调。
混合您喜爱的食材，轻松解锁丰富营养
飞利浦紧凑型烹饪搅拌器可无缝融入健康、现代的生活方式。通过精心挑选的 8 种预设程序，可以轻松制作各种营养冷热食谱，份量可调。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
混合您喜爱的食材，轻松解锁丰富营养
飞利浦紧凑型烹饪搅拌器可无缝融入健康、现代的生活方式。通过精心挑选的 8 种预设程序，可以轻松制作各种营养冷热食谱，份量可调。
精心设计带给您顺滑、细腻的效果。
预设清洁程序包含专门设计的清洁工具。
使用预设定时器可提前长达 12 小时计划您的用餐
加热破壁料理机的马达速度可达 29000 转/分，能够打破细胞并从食材中释放出更多营养成分（*免责声明：电机每分钟转数经220V电压下无配件无荷载空转测试得出）
紧凑度提升 30%，优化份量大小和厨房空间
强劲的 600 瓦马达，获得细腻的搅拌效果
8 种预设程序，使您可以在几分钟内制作出多种冷热拼配餐食
附件
原产地
普通参数
服务
可持续发展
技术规格
重量和尺寸
设计
表面处理