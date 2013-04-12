Viva Collection 家用面条机/全自动面条机
轻松享用新鲜自制面条
360 度挤出技术让您在 15 分钟内即可享受新鲜、美味的面条！加入有营养的原料，如鸡蛋、菠菜和胡萝卜汁可为全家制作出健康无忧的自制面条！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Viva Collection 家用面条机/全自动面条机
轻松享用新鲜自制面条
可自动制作多种不同面条的解决方案
自动制作面条
强劲的和面和挤出管不仅有助于自动制作面条，还能彻底地和面和快速地挤出
快速制作面条 - 只需 15 分钟
只需 15 分钟即可揉面和挤出：制作出大约 500 克面条
用各种新鲜食材制作地道的面条
加入鸡蛋、菠菜汁或胡萝卜汁等新鲜食材，制作营养健康的面条。完全由您掌控，百分之百安全
与食品接触的所有部件均采用食品级材料（不含双酚 A）制造
与食品接触的所有部件均采用食品级材料（不含双酚 A）制造，您可以放心使用
智能抽屉设计，便于存放塑形嘴
智能抽屉设计，将所有塑形嘴存放在一个地方
特殊的清洁工具，轻松清洁塑形嘴
特殊的清洁工具，清洁塑形嘴更方便
多种塑形嘴，可制作不同类型的面条
允许您制作 2 种类型的面条：细圆面条和细扁面条
技术规格
-
设计规格
- 外壳材料
-
塑料
- 颜色
-
白色和蓝色
- 内壳材料
-
塑料
- 原产地
-
中国
-
尺寸
- 产品重量
-
7.8
kg
-
附件
- 量杯
-
- 清洁工具
-
是
- 塑形嘴
-
是
-
技术规格
- 功率
-
200
W
- 频率
-
20
Hz
- 容量
-
500
g
-
包装数据
- 12NC
-
8832 330 01710
- 包装盒尺寸（长x宽x高）
-
40.5x30x34.5
- 包装盒重量
-
0.2
kg
- EAN 产品代码
-
6923410732054
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