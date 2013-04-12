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    Viva Collection 家用面条机/全自动面条机

    HR2331/19

    轻松享受新鲜自制的面条

    360度挤压技术，让你在15分钟之内即可享受新鲜美味的面条！更可加入各种营养食材如：鸡蛋，菠菜汁或胡萝卜汁，为家人制作健康无忧虑的手工面条！

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    Viva Collection 家用面条机/全自动面条机

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    轻松享受新鲜自制的面条

    自动制作各式面条

    • 500 克
    • 200 瓦
    与食品接触的所有部件均采用食品级材料（不含双酚 A）制造

    与食品接触的所有部件均采用食品级材料（不含双酚 A）制造

    与食品接触的所有部件均采用食品级材料（不含双酚 A）制造，您可以放心使用

    自动制作面条

    强劲的和面和挤出管不仅有助于自动制作面条，还能彻底地和面和快速地挤出

    快速制作面条 - 只需 15 分钟

    只需 15 分钟即可揉面和挤出：制作出大约 500 克面条

    多种塑形嘴，可制作不同类型的面条

    允许您作出 4 种类型的面条：细圆面条、粗圆面条、细扁面条和粗扁面条

    用各种新鲜食材制作地道的面条

    加入鸡蛋、菠菜汁或胡萝卜汁等新鲜食材，制作营养健康的面条。完全由您掌控，百分之百安全

    智能抽屉设计，便于存放塑形嘴

    智能抽屉设计，将所有塑形嘴存放在一个地方

    特殊的清洁工具，轻松清洁塑形嘴

    特殊的清洁工具，清洁塑形嘴更方便

    技术规格

    • 设计规格

      外壳材料
      塑料
      颜色
      白色和蓝色
      内壳材料
      塑料
      原产地
      中国上海

    • 尺寸

      产品重量
      7.8  kg

    • 附件

      量杯
      • 1 只用于量取面粉
      • 1 只用于量取水
      清洁工具
      塑形嘴

    • 技术规格

      功率
      200  W
      频率
      20  Hz
      容量
      500  g

    • 包装数据

      12NC
      8832 331 19710
      包装盒尺寸（长x宽x高）
      40.5x30x34.5
      包装盒重量
      0.2  kg
      EAN 产品代码
      6923410732368

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