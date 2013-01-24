轻松快速切丁切粒；迅速搞定大师级刀工
您可以像大厨一样料理食材原料。飞利浦 MultiChopper 碎丁科技采用 ChopDrop 碎丁科技，让您轻松省时切丁切粒。细切刀可以轻松绞拌各种食材，碎冰刀可以轻松制作各种冰品。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松快速切丁切粒；迅速搞定大师级刀工
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轻松快速切丁切粒；迅速搞定大师级刀工
您可以像大厨一样料理食材原料。飞利浦 MultiChopper 碎丁科技采用 ChopDrop 碎丁科技，让您轻松省时切丁切粒。细切刀可以轻松绞拌各种食材，碎冰刀可以轻松制作各种冰品。 查看所有优势
了解到切丁切粒是非常耗费时间的事情，飞利浦为此痛点研发出 ChopDrop碎丁科技，让您可以像大厨一样轻松切碎原料。在使用含有三层刀片的粗切刀时，设计独特的半球形碎丁篮可以存放食材，当切成的丁或粒达到碎丁篮设计的理想大小时，落入碗中； 每一次切出来的食材尺寸基本相同。适合蔬菜，水果，干酪和坚果等食材。
飞利浦 MultiChopper 多功能食材料理机采用强劲的 500 瓦马达； 可以轻松快速处理坚硬的食材或原料。
ChopDrop碎丁科技提供慢速，可以整齐地切碎洋葱、西葫芦、熟鸡蛋、辣椒、干酪等其他易碎原料，以及坚果、胡萝卜等较为坚硬的原料。这是您制作最爱的日常佳肴以及开胃菜（莎莎酱、希腊蘸酱）、酱汁、意大利调味饭等食物的理想之选！
细切刀可以将丰富多样的原料切出精细的效果，如肉、坚果、水果干、香草、帕尔马干酪、巧克力等。它的绞肉效果十分精细，可用来制作鞑靼牛排、肉丸、波隆那肉酱或墨西哥玉米卷；还可用于准备自制香蒜酱、能量棒或为您最爱的沙拉酱配制新鲜调味品。
飞利浦 OnionChef 多功能料理机配有 2 个速度档和自动速度选择功能。不同的功能需要不同的速度来实现理想效果。慢速借助 ChopDrop 技术进行粗切，高速借助单独的高速刀片进行细切。产品能够检测到所需的功能并自动调节所需的速度，从而确保每次都能达到理想的最终效果。
启动飞利浦多功能料理机只需向加工杯的方向按下产品顶部即可。无需额外的按钮、设置或开关。轻轻一按，即可让您像大厨一样切碎原料。
飞利浦 OnionChef 多功能料理机配有一个 1.1 升的大号加工杯，供您准备必要分量的重要原料。
飞利浦 OnionChef 多功能料理机易于清洁。您可以用水冲洗所有部件或直接将其放入洗碗机中。
飞利浦 MultiChopper 碎丁科技配有锋利的不锈钢刀片。粗切刀配合半球形碎丁篮可以将食材切出尺寸接近的丁或粒。细切刀能够快速绞拌或碾碎坚硬的食材。碎冰刀能快速切碎冰块或者冷藏的食物。
碎冰刀身上有三层长短不一的刀片，刀片边缘设计成锯齿状能切碎冰块或者冷冻水果，轻松制作夏日冰品。
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