轻松粉碎 坚硬食材

果仁、根、种子和冰块都可轻松应对。

2000 瓦功率

每分钟 45,000 转

释放 97%

的营养成分*

* 由独立实验室于 2016 年 5 月使用梨、草莓、甜菜根和番茄进行测试。

听听差别

飞利浦 Innergizer 还可 附带一个降噪隔音罩。

拖动旋转

快速清洁

奶昔

将坚果研磨搅拌成细腻顺滑的天然坚果酱。

冰冻甜品

将冰冻水果搅拌成浓郁细滑的甜品。

汤

自制顺滑爽口的冷热靓汤。

坚果

碎冰

碎冰制作您喜爱的夏日冰饮。

Avance Collection

Innergizer 破壁料理机

Mixer

HR3868/00

建议零售价

¥3,999.00

* 独特的营养成分释放系统

* 数字屏显,预设 5 种模式

* 2.2 升高强度Tritan 搅拌杯

易清洗,可用于洗碗机 (除主机

* 2000 瓦马达功率,45000 转/分

* 2 年保修

快速清洁

5 种预设定模式

易清洗,可用于洗碗机 (除主机)

降噪隔音罩 守护宁静家园

HR3868/00

在家制作专属你的新鲜、健康奶昔。

有隔音罩

无隔音罩

