轻松执行超过 25 种功能

该食品加工机配有 7 个配件，可执行超过 25 种功能。以下附件可放心地用洗碗机清洗：用于混合面糊和大量揉面的揉面工具，用于切碎肉类和蔬菜的不锈钢切碎刀片，用于切碎和剁碎中量食物的金属切盘配件，用于搅拌、碎冰和搅动不同物料的容量为 1.5 升的防碎搅拌机，用于制作鲜奶油霜和蛋黄酱等食品的乳化盘。