如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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内置式配件储存使您可将所有配件存放在加工杯内，既简单又方便。
飞利浦食品加工机具有两档速度设定，适合硬质或软质原料。另外，暂动功能可用于如粉碎大蒜或碾碎冰块等操作。
凭借 500 瓦马达以及 2 档速度设定和暂动按钮，您总能选择适当的速度以获得最优效果
该食品加工机配有 7 个配件，可执行超过 25 种功能。以下附件可放心地用洗碗机清洗：用于混合面糊和大量揉面的揉面工具，用于切碎肉类和蔬菜的不锈钢切碎刀片，用于切碎和剁碎中量食物的金属切盘配件，用于搅拌、碎冰和搅动不同物料的容量为 1.5 升的防碎搅拌机，用于制作鲜奶油霜和蛋黄酱等食品的乳化盘。
与并排放置的食品加工机相比，这种特殊的垂直设计令占用空间减少了 35%。这不仅节约了宝贵的操作空间，还意味着面积很小的厨房现在也可以拥有一台食品加工机。
该食品加工机配有 7 个配件，可执行 28 种功能，分别是：用于粉碎、搅拌、搅切、剁碎、混合的不锈钢刀片；（大量）和面的揉面配件；用于将蔬菜、水果切成中等大小的切片配件；用于将蔬菜、水果和干酪切成中等大小片的切片配件；用于搅拌、搅打和乳化的乳化盘；用于切碎土豆的碎茸配件；用于搅拌、粉碎、起泡、（大量）打浆、混合、打汁、碾磨、晃动和搅动的搅拌机。
技术规格
设计规格
附件
原产地