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Daily Collection

食品加工机

HR7625/70
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    Daily Collection 食品加工机

    HR7625/70

    省时省力

    使用飞利浦垂直设计的食品加工机 HR7625/70，省时、省力、省空间。超强劲的动力和无与伦比的多功能使您可以瞬间完成所有准备工作！现在又增加了一款搅拌机。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥638.00
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      省时省力

      超小型食品加工机（带搅拌机）

      • 500 瓦
      • 小巧型 2 合 1 设置
      • 2 升加工杯
      所有配件均可放在加工杯内，存放方便

      所有配件均可放在加工杯内，存放方便

      内置式配件储存使您可将所有配件存放在加工杯内，既简单又方便。

      2 种速度及暂动式开关

      2 种速度及暂动式开关

      飞利浦食品加工机具有两档速度设定，适合硬质或软质原料。另外，暂动功能可用于如粉碎大蒜或碾碎冰块等操作。

      500 瓦马达可处理较大加工份量和大量揉面

      500 瓦马达可处理较大加工份量和大量揉面

      凭借 500 瓦马达以及 2 档速度设定和暂动按钮，您总能选择适当的速度以获得最优效果

      轻松执行超过 25 种功能

      轻松执行超过 25 种功能

      该食品加工机配有 7 个配件，可执行超过 25 种功能。以下附件可放心地用洗碗机清洗：用于混合面糊和大量揉面的揉面工具，用于切碎肉类和蔬菜的不锈钢切碎刀片，用于切碎和剁碎中量食物的金属切盘配件，用于搅拌、碎冰和搅动不同物料的容量为 1.5 升的防碎搅拌机，用于制作鲜奶油霜和蛋黄酱等食品的乳化盘。

      垂直型设计，可节约 35% 的厨房空间

      与并排放置的食品加工机相比，这种特殊的垂直设计令占用空间减少了 35%。这不仅节约了宝贵的操作空间，还意味着面积很小的厨房现在也可以拥有一台食品加工机。

      随附搅拌器

      该食品加工机配有 7 个配件，可执行 28 种功能，分别是：用于粉碎、搅拌、搅切、剁碎、混合的不锈钢刀片；（大量）和面的揉面配件；用于将蔬菜、水果切成中等大小的切片配件；用于将蔬菜、水果和干酪切成中等大小片的切片配件；用于搅拌、搅打和乳化的乳化盘；用于切碎土豆的碎茸配件；用于搅拌、粉碎、起泡、（大量）打浆、混合、打汁、碾磨、晃动和搅动的搅拌机。

      技术规格

      • 技术规格

        功率
        500 瓦，中国：460  瓦
        频率
        50-60，中国：50  赫兹
        电线长度
        120  厘米
        马达
        通用，收音机和电视机干扰抑制
        颜色
        亮白和天蓝色
        碗容量（面粉）
        500  克
        碗容量（面团）
        830  克
        搅拌机容量（液体）
        1  升
        碗容量（干原料）
        2  升
        碗容量（液体）
        1.2  升
        安全
        • 用于杯盖和加工杯检测的安全锁定系统
        • 工具架上的机械制动器在 1.5 秒内停止
        速度
        双速 + 暂动式开关
        电压
        220-240 伏，中国：220 伏

      • 设计规格

        外壳
        ABS
        开关和工具架
        ABS 和 POM
        加工杯、上盖、推杆
        SAN 和 ABS
        乳化盘
        ABS
        金属刀和插入件
        不锈钢
        刀架
        PP & PET
        搅拌杯、盖子和杯子
        SAN、PP
        搅拌杯刀架
        尼龙 60
        搅拌杯刀叶
        不锈钢

      • 附件

        配件/切盘数
        3
        切碎配件（中号）
        用于将水果、蔬菜和干酪切成中等大小
        切片插入件（中号）
        用于将水果和蔬菜切成中等大小的片
        粉碎配件（中号）
        用于粉碎土豆、干酪等
        和面工具
        揉面和大量揉面
        不锈钢刀片
        • 切碎
        • 搅打
        • 乳化
        • 剥碎
        • 切割
        • 折叠
        • 捣碎
        • 切碎
        • 混合
        • 和面
        乳化盘
        用于搅打、搅拌和乳化
        搅拌机
        • 搅拌
        • 调匀
        • 搅动
        • 碎冰
        • 起泡
        • 碾磨
        • 打浆
        • 大量打浆
        • 打汁
        • 碾磨
        • 晃动

      • 原产地

        中国

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