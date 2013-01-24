丰富多样的食品，轻松制作
这款飞利浦 Daily 系列食品加工机采用小巧设计，包括 2.1 升加工杯和 1.75 升搅拌机及各种高性能附件。制作美味的自制美食从未如此简单！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
丰富多样的食品，轻松制作
这款飞利浦 Daily 系列食品加工机采用小巧设计，包括 2.1 升加工杯和 1.75 升搅拌机及各种高性能附件。制作美味的自制美食从未如此简单！ 查看所有优势
PowerChop 技术结合了刀片、切削角度和内加工杯，无论软、硬原料，均可实现卓越的切碎效果。其还适合将原料搅成糊状及混合蛋糕糊！
1.75 升防碎杯的工作容量为 1 升，一次最多可制作 5 份冰昔。
与其他廉价的食品加工机不同，这款飞利浦食品加工机去除了加工杯中间的腔轴。这意味着汤及其他液体不会从加工杯中间泄漏，使食品加工机和厨房台始终保持洁净！产品组装也容易 - 只需根据合身型耦合装置的引导将工具架卡入加工杯中即可。
全新飞利浦 Daily 系列食品加工机配有比之前的 HR7625 型号大 40% 的加料管，节省对水果和蔬菜的预切时间。
这款飞利浦食品加工机提供了强劲马达，为您制作所有喜爱的食谱提供动力和控制。
为获得最佳效果，请使用低速设置（速度 1）搅打奶油、打鸡蛋、制作糕点和面包面团。高速设置（速度 2）适合切碎洋葱和肉类、搅拌汤和冰昔或将蔬菜切碎、切片、磨碎或刨碎。
飞利浦食品加工机的所有附件均可置于洗碗机的上搁架上，便于清洁。
用于搅打、搅拌和乳化鸡蛋或鲜奶油霜的完美工具。为了获得最佳增量和松散性，请使用低速设置。制作美味点心或蛋黄酱从未如此简单！
只需选择适当的不锈钢切盘配件，将其卡入切盘支架，便可以加工您喜爱的原料。其性能已经过全面的测试，可提供最佳切片和切碎效果。
锋利强劲的 S 形不锈钢刀片瞬间即可切碎洋葱等蔬菜。其还可用于加工坚果、肉类等其他原料，甚至还可以加工制作派皮的面团
超大 2.1 升加工杯（1.5 升加工容量），一次即可搅拌多达 5 份汤。
附件
设计规格
普通参数
技术规格