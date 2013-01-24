主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Daily Collection

食品加工机

HR7628/00
查找此产品的支持
  • 丰富多样的食品，轻松制作 丰富多样的食品，轻松制作 丰富多样的食品，轻松制作
    -{discount-value}

    Daily Collection 食品加工机

    HR7628/00
    查找此产品的支持

    丰富多样的食品，轻松制作

    这款飞利浦 Daily 系列食品加工机采用小巧设计，包括 2.1 升加工杯和 1.75 升搅拌机及各种高性能附件。制作美味的自制美食从未如此简单！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥599.00
    查找相似产品

    Daily Collection 食品加工机

    丰富多样的食品，轻松制作

    这款飞利浦 Daily 系列食品加工机采用小巧设计，包括 2.1 升加工杯和 1.75 升搅拌机及各种高性能附件。制作美味的自制美食从未如此简单！ 查看所有优势

    相似产品

    See all food-processor

      丰富多样的食品，轻松制作

      制作自制的面包、蛋糕、饮品等

      • 650 瓦
      • 小巧型 2 合 1 设置
      • 2.1 升加工杯
      • 附件可实现 25 种功能
      PowerChop 技术，实现卓越切碎性能

      PowerChop 技术，实现卓越切碎性能

      PowerChop 技术结合了刀片、切削角度和内加工杯，无论软、硬原料，均可实现卓越的切碎效果。其还适合将原料搅成糊状及混合蛋糕糊！

      防碎杯经久耐用

      防碎杯经久耐用

      1.75 升防碎杯的工作容量为 1 升，一次最多可制作 5 份冰昔。

      由于去除了内轴，加工杯中心让操作轻松自如

      由于去除了内轴，加工杯中心让操作轻松自如

      与其他廉价的食品加工机不同，这款飞利浦食品加工机去除了加工杯中间的腔轴。这意味着汤及其他液体不会从加工杯中间泄漏，使食品加工机和厨房台始终保持洁净！产品组装也容易 - 只需根据合身型耦合装置的引导将工具架卡入加工杯中即可。

      超出 40% 的加大加料管（与飞利浦 HR7625 相比）

      超出 40% 的加大加料管（与飞利浦 HR7625 相比）

      全新飞利浦 Daily 系列食品加工机配有比之前的 HR7625 型号大 40% 的加料管，节省对水果和蔬菜的预切时间。

      650 瓦马达，强大的加工性能

      650 瓦马达，强大的加工性能

      这款飞利浦食品加工机提供了强劲马达，为您制作所有喜爱的食谱提供动力和控制。

      双速设定和暂动开关，实现全面控制

      双速设定和暂动开关，实现全面控制

      为获得最佳效果，请使用低速设置（速度 1）搅打奶油、打鸡蛋、制作糕点和面包面团。高速设置（速度 2）适合切碎洋葱和肉类、搅拌汤和冰昔或将蔬菜切碎、切片、磨碎或刨碎。

      附件可用洗碗机清洗

      附件可用洗碗机清洗

      飞利浦食品加工机的所有附件均可置于洗碗机的上搁架上，便于清洁。

      适用于奶油和鸡蛋清的乳化工具

      适用于奶油和鸡蛋清的乳化工具

      用于搅打、搅拌和乳化鸡蛋或鲜奶油霜的完美工具。为了获得最佳增量和松散性，请使用低速设置。制作美味点心或蛋黄酱从未如此简单！

      高性能不锈钢切盘配件

      高性能不锈钢切盘配件

      只需选择适当的不锈钢切盘配件，将其卡入切盘支架，便可以加工您喜爱的原料。其性能已经过全面的测试，可提供最佳切片和切碎效果。

      锋利强劲的 S 形切碎刀片

      锋利强劲的 S 形切碎刀片

      锋利强劲的 S 形不锈钢刀片瞬间即可切碎洋葱等蔬菜。其还可用于加工坚果、肉类等其他原料，甚至还可以加工制作派皮的面团

      一次可以加工多达 5 份

      一次可以加工多达 5 份

      超大 2.1 升加工杯（1.5 升加工容量），一次即可搅拌多达 5 份汤。

      技术规格

      • 附件

        和面工具
        Y
        乳化盘
        Y
        切盘配件：粉碎
        Y
        切盘配件：切碎（粗切）
        Y
        切盘配件：切片（粗切）
        Y
        S 形不锈钢刀片
        Y
        搅拌杯
        Y

      • 设计规格

        外壳
        ABS
        速度旋钮
        ABS
        推杆
        SAN
        切盘配件、切碎刀片
        不锈钢
        带盖加工杯
        SAN
        和面工具
        PP
        搅拌杯
        SAN
        搅拌杯盖
        PP
        刀架
        PP

      • 普通参数

        速度
        双速设置 + 暂动式开关
        防滑底座
        Y
        集成式电线储藏格
        Y
        搅拌杯容量
        1.75 升
        搅拌杯加工容量
        1.0 升
        加工杯容量
        2.1  升
        加工杯最大加工容量
        1.5 升（干原料/液体原料）
        加工杯最大加工容量。
        500 克（面粉）
        产品尺寸（长x宽x高）
        244x244x377 毫米
        搅拌机及研磨机、碾磨器转速（最高）
        高达 21000 转/分
        搅拌机及研磨机、碾磨器转速（最低）
        高达16500 转/分
        加工杯转速（最高）
        高达 1900 转/分
        加工杯转速（最低）
        高达 1500 转/分

      • 技术规格

        功率
        650  瓦
        电压
        220-240  伏
        频率
        50/60  赫兹
        安全
        盖和加工杯检测、1.5 秒机械制动器

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项