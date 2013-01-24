6 个配件可轻松实现 25 种以上功能

以下附件可放心地用洗碗机清洗：用于混合面糊和大量揉面的揉面工具；用于切碎肉类和蔬菜的不锈钢切碎刀片；用于精细切碎和剁碎中量食物的两个金属刀盘；用于搅拌、碎冰和搅动不同物料的容量为 1.5 升的防碎搅拌机；用于制作鲜奶油霜和蛋黄酱等食品的乳化盘。