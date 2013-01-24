迷你多功能
飞利浦食品加工机既不占空间，又节省时间，是您轻松应对厨房所有问题的好帮手。借助此产品，通常您都可以在短暂的时间内完成多达 25 项不同的任务。打蛋、搅拌和碎肉，等等
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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技术规格
设计规格
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