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食品加工机

HR7633/10
  • 迷你多功能 迷你多功能 迷你多功能
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    食品加工机

    HR7633/10

    迷你多功能

    飞利浦食品加工机既不占空间，又节省时间，是您轻松应对厨房所有问题的好帮手。借助此产品，通常您都可以在短暂的时间内完成多达 25 项不同的任务。打蛋、搅拌和碎肉，等等

    官方建议零售价: ￥423.00
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      迷你多功能

      微型存储系统和 6 个附件

      6 个配件可轻松实现 25 种以上功能

      以下附件可放心地用洗碗机清洗：用于混合面糊和大量揉面的揉面工具；用于切碎肉类和蔬菜的不锈钢切碎刀片；用于精细切碎和剁碎中量食物的两个金属刀盘；用于搅拌、碎冰和搅动不同物料的容量为 1.5 升的防碎搅拌机；用于制作鲜奶油霜和蛋黄酱等食品的乳化盘。

      所有配件均可放在加工杯内，存放方便

      内置式配件储存使您可将所有配件存放在加工杯内，既简单又方便。

      技术规格

      • 技术规格

        马达
        功率
        600  瓦
        蛋糕糊容量
        400  克
        加工杯容量
        1.8  升
        速度
        双速 + 暂动式开关
        电压
        220-240  伏
        频率
        50-60  赫兹
        电线长度
        150，双重绝缘，模制插头  米
        安全
        保护马达的可重置自动断电装置
        颜色
        白色搭配锌棕色和蓝色风格

      • 设计规格

        外壳、面团和面器、外壳表层
        PP
        加工杯、盖子、推杆、搅拌杯、碾磨杯
        SAN
        榨汁机盖子
        SAN
        插入件架、乳化盘片、切换开关
        ABS
        刮铲、工具架、中轴、插入件盖罩
        PP
        榨汁机推杆，榨汁机滤网
        PP
        金属刀和插入件
        不锈钢和 ABS
        碾磨器刀片组件
        PP，不锈钢
        滤网固定架
        不锈钢和 ABS
        搅拌杯
        PE

      • 附件

        不锈钢刀片
        用于碎肉、搅拌、和面、打浆和混合
        和面工具
        用于和面及混合各种类型的生面团
        不锈钢刀片
        用于将水果和蔬菜切成中等大小的片
        碎肉刀（小号）
        用于精细切碎水果和蔬菜
        中式切碎盘
        用于切碎蔬菜进行煎炒和填馅
        刮铲
        用于清空加工杯
        乳化盘
        用于搅打、搅拌和乳化

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