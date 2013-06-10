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HTB3510/93
震撼的影院级环绕音效，深沉浑厚的低音效果
用飞利浦 HTB3510 家庭影院系统提升您的家庭娱乐体验。裸露的扬声器驱动器可提供震撼的 1000 瓦功率，具有双中心管和令人陶醉的 3D 蓝光光盘播放功能。
双倍震撼低音
3D 蓝光
借助音频输入，您只需将 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放器或便携式电脑连接到家庭影院，便可直接从这些设备上播放音乐。将音频设备连接至音频输入插口便可通过飞利浦家庭影院系统的卓越音质享受您的音乐。
在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。
HDMI 是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。
要检查您所在国家是否可用随选视频，请访问 www.philips.com/blu-ray。
DivX、DivX 认证及相关徽标是 DivXNetworks, Inc. 的商标，并在授权下使用。
杜比和双 D 符号是 Dolby Laboratories Inc 的注册商标。