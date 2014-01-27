5.1 家庭影院 HTB3560/40
来自微型扬声器的震撼环绕音效
把影院的震撼效果带回家！使用裸露的扬声器驱动器演绎震撼环绕音效，通过 3D 蓝光光盘播放实现全高清 1080p，从而提升您的家庭娱乐体验。
查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
来自微型扬声器的震撼环绕音效
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来自微型扬声器的震撼环绕音效
把影院的震撼效果带回家！使用裸露的扬声器驱动器演绎震撼环绕音效，通过 3D 蓝光光盘播放实现全高清 1080p，从而提升您的家庭娱乐体验。
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全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。
通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证
蓝光光盘播放机和/或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放（H.264 HD 视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频），同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。
Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效
Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。
轻松访问您最爱的 YouTube 视频和 Picasa 照片
即刻在电视上播放 YouTube 视频和 Picasa 照片。甚至无需打开电脑，就能在大屏幕上观看大量在线视频。只需确保蓝光光盘播放机或家庭影院系统连接至互联网（通过 Wi-Fi 无线或将线缆连接 LAN 连接器），即可坐下欣赏高品质 YouTube 视频和 Picasa照片。（内容是否可被访问与您所在地区的网络有关。）
通过音频输入欣赏 iPod/iPhone/MP3 播放器中的音乐
借助音频输入，您只需将 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放器或便携式电脑连接到家庭影院，便可直接从这些设备上播放音乐。将音频设备连接至音频输入插口便可通过飞利浦家庭影院系统的卓越音质享受您的音乐。
EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。
300W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力
显示全部功能 显示更少功能 技术规格
声音
均衡器设置 音效增强 声音系统 中置扬声器输出功率
50 瓦 立式扬声器输出功率
2 x 50
瓦 卫星扬声器输出功率
2 x 50 瓦 低音扬声器输出功率
50 瓦 总功率 RMS @ 30% THD
300
瓦
扬声器
扬声器类型 每个立式扬声器的驱动器
1 个 2.5 英寸低音扬声器 立式扬声器频率范围
150 - 20k
赫兹 立式扬声器阻抗
4
欧姆 每个卫星扬声器的驱动器
1 个 2.5 英寸低音扬声器 附属扬声器阻抗
4
欧姆 附属扬声器频率范围
150 - 20k
赫兹 超低音扬声器类型
无源 低音炮
1 个 5.25 英寸低音扬声器 超低音扬声器频率范围
20 - 150
赫兹 超低音扬声器阻抗
4
欧姆
连接
前置接口 背面连接
AUX 输入
插接式扬声器接口
复合视频 (CVBS) 输出
数码光学输入
以太网
固定 FM 天线。
HDMI 1.4 输出 (ARC)
便利性
EasyLink (HDMI-CEC)
21:9 格式字幕支持
音频回传通道
自动音频输入映射
单键式播放
单键式待机
遥控器 - 机器转移归向
系统待机 HDMI 功能
3D
音频回传通道 (ARC)
内容类型
Deep color 在线服务
调谐器/接收/发送
调谐波段
FM 预设频道数
40
光学播放媒体
可播放光盘
AVCHD
BD
BD R / BD RE
CD
CDDA
CD-R/CD-RW
DVD
DVD +R/+RW
DVD -R/-RW
SVCD
VCD
文件格式
音频 图片 视频
avi
divx
mkv
mp4
mpeg
mpg
音频播放
压缩格式 MP3 比特率
32 - 320kbps
视频播放
压缩格式
DivX Plus HD
MPEG1
MPEG2
MPEG4
静态照片播放
压缩格式
GIF
JPEG
JPEG HD
渐变式 JPEG
PNG 画面效果增强
图片/显示
画面效果增强
功率
功耗
60
瓦 电源 待机功耗
< 0.5 瓦
尺寸
主装置（宽 x 高 x 厚）
360 x 58 x 325
毫米 主装置重量
2.40
千克 中置扬声器（宽 x 高 x 厚）
84.5 x 89 x 89
毫米 中置扬声器重量
0.30
千克 中置扬声器线缆长度
2
米 前置扬声器（宽 x 高 x 厚）
85 x 160 x 95
毫米 前置扬声器重量
0.28
千克 前置扬声器线缆长度
3
米 后置扬声器（宽 x 高 x 厚）
84.5 x 159 x 80
毫米 后置扬声器重量
0.30
千克 后置扬声器线缆长度
7
米 低音扬声器（宽 x 高 x 厚）
160 x 267.5 x 265
毫米 低音扬声器线缆长度
2
米 超低音扬声器重量
2.5
千克 包装（宽 x 高 x 厚）
520 x 310 x 377
毫米 重量（含包装）
8.75
千克
附件
兼容的附件
STS3001 扬声器支架
WUB1110 Wi-Fi USB 适配器 随附的附件
2 节 AAA 电池
电源线
快速入门指南
遥控器
安全和法律说明
商标表
光盘上的用户手册
全球保修单
外箱
用户包装数量
1 长度
52
厘米 宽度
37.7
厘米 高度
31
厘米 总重
7.47
千克 净重
6.37
千克 自重
1.10
千克 EAN
87 12581 67332 1
包装尺寸
包装类型
样品 随附产品数量
1 货架摆放类型
样品 高度
31
厘米 宽度
52
厘米 厚度
37.7
厘米 总重
7.47
千克 净重
6.37
千克 自重
1.1
千克 EAN
87 12581 67332 1
产品尺寸
高度
5.8
厘米 宽度
36
厘米 厚度
32.5
厘米 重量
2.45
千克 包装盒内物品：
包装盒中的其他物品 2 节 AAA 电池 电源线 快速入门指南 遥控器 安全和法律说明 商标表 光盘上的用户手册 全球保修单
根据设计，家庭影院的 YouTube 视频播放功能可在稳定的互联网服务下使用。如果您的互联网连接或访问 YouTube 很慢或不稳定，该功能可能无法正常工作。
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