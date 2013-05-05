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5.1 3D 蓝光家庭影院

HTB5540D/98
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    5.1 3D 蓝光家庭影院

    HTB5540D/98

    具有晶晰声效的真实影院体验

    用这款飞利浦家庭影院丰富您的音乐和电影体验。具有 15 毫米软球顶、喇叭形高音扬声器，音频效果更无失真。具有比“带状”低音反射系统震撼 3 倍的超逼真低音。 查看所有优势

    5.1 3D 蓝光家庭影院

    具有晶晰声效的真实影院体验

    用这款飞利浦家庭影院丰富您的音乐和电影体验。具有 15 毫米软球顶、喇叭形高音扬声器，音频效果更无失真。具有比“带状”低音反射系统震撼 3 倍的超逼真低音。 查看所有优势

    具有晶晰声效的真实影院体验

    用这款飞利浦家庭影院丰富您的音乐和电影体验。具有 15 毫米软球顶、喇叭形高音扬声器，音频效果更无失真。具有比“带状”低音反射系统震撼 3 倍的超逼真低音。 查看所有优势

    5.1 3D 蓝光家庭影院

    具有晶晰声效的真实影院体验

    用这款飞利浦家庭影院丰富您的音乐和电影体验。具有 15 毫米软球顶、喇叭形高音扬声器，音频效果更无失真。具有比“带状”低音反射系统震撼 3 倍的超逼真低音。 查看所有优势

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      具有晶晰声效的真实影院体验

      执着于音

      • 晶晰声效
      • 内置 Wi-Fi 和蓝牙?
      • HDMI 集线器 通过 USB 播放 iPod/iPhone
      • 1000 瓦
      全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验

      全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验

      在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。

      连接至 HDMI x2 以享受卓越的画质和音质

      连接至 HDMI x2 以享受卓越的画质和音质

      只需将播放机的音频 HDMI x2 输出插入非 3D AV 接收器的接口，即可享受栩栩如生的 3D 播放和水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音频。

      内置 WiFi，可让您尽情享受无线连接的媒体

      内置 WiFi，可让您尽情享受无线连接的媒体

      借助内置 WiFi，只需轻松将您的家庭影院直接连接到您的家庭网络，即可体验丰富多彩的流行在线服务精选。您还可以欣赏专为您电视屏幕定制的一些提供电影、图片、资讯娱乐服务和其他在线内容的最优秀网站。

      Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效

      Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效

      Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。

      无线后置扬声器选项，令摆放井井有条

      无线后置扬声器选项，令摆放井井有条

      无线后置扬声器使您在摆放扬声器时十分自由和灵活。采用无干扰技术开发的无线扬声器可产生全环绕立体声，而没有难看的电线连接。

      触摸屏令播放和音量控制更加直观

      触摸屏令播放和音量控制更加直观

      借助直观的触摸屏控制，您只需轻按前面板上的触敏控件即可控制音量及其它播放选项。

      晶晰声效带来超级逼真音效和清晰度

      晶晰声效带来超级逼真音效和清晰度

      1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

      1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

      从音乐设备中进行蓝牙无线音乐传输

      从音乐设备中进行蓝牙无线音乐传输

      卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣

      卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣

      通过 USB 端口播放 iPod/iPhone 并为其充电

      在为 iPod/iPhone 充电的同时享受您最爱的音乐！只需用 USB 线缆将 iPod/iPhone 连接到家庭影院系统的 USB 端口即可。这样，便可在播放音乐的同时为 iPod/iPhone 充电，您可以尽情欣赏音乐，而不必担心 Apple 设备的电池电量耗尽。

      技术规格

      • 声音

        中置扬声器输出功率
        166 瓦
        均衡器设置
        • 电影
        • 音乐
        • 原装
        • 新闻
        • 游戏
        卫星扬声器输出功率
        4 x 166 瓦
        音效增强
        • 自动音量调衡
        • 数码数字定向逻辑 II
        • 双倍震撼低音
        • FullSound 飞声技术
        • 夜间模式
        • Surround Plus
        • 高音和低音控制
        声音系统
        • 杜比数字 5.1
        • 杜比数字 Plus
        • Dolby True HD
        • DTS 数字环绕声
        • DTS-HD 高分辨率音频
        • DTS-HD Master Audio
        低音扬声器输出功率
        166 瓦
        总功率 RMS @ 30% THD
        1000  瓦

      • 扬声器

        中置扬声器频率范围
        150-20k  赫兹
        中置扬声器驱动程序
        • 1x0.7 英寸高音扬声器
        • 2 个 3 英寸全频低音扬声器
        中置扬声器阻抗
        4  欧姆
        扬声器类型
        • 1 个中置扬声器
        • 2 个卫星扬声器
        • 2 个高身扬声器
        附属扬声器频率范围
        150-20k  赫兹
        附属扬声器阻抗
        4  欧姆
        超低音扬声器类型
        无源
        低音炮
        1 个 8 英寸低音扬声器
        超低音扬声器频率范围
        20-150  赫兹
        超低音扬声器阻抗
        4  欧姆
        前置扬声器驱动器
        • 1x0.7 英寸高音扬声器
        • 2 x 3 英寸低音扬声器
        后置扬声器驱动器
        1 x 3 英寸全频

      • 连接

        背面连接
        • 数字同轴输入
        • 数码光学输入
        • 以太网
        • FM 天线插孔
        • HDMI 1.4 输出 (ARC)
        • HDMI IN 1
        • HDMI IN 2
        • AUX 输入
        • 复合视频 (CVBS) 输出
        • Easy-Fit 扬声器插孔
        • USB（仅限于 VOD/BD-LIVE）
        • 无线后置音响
        前置接口
        • 高速 USB
        • 音频输入
        • 麦克风输入
        集成连接
        • 蓝牙
        • Wi-Fi
        iPod/iPhone
        通过 USB

      • 便利性

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 21:9 格式字幕支持
        • 音频回传通道
        • 自动音频输入映射
        • 自动唇形同步
        • 单键式播放
        • 单键式待机
        • 遥控器 - 机器转移归向
        HDMI 功能
        • 3D
        • 音频回传通道 (ARC)
        • 内容类型
        • Deep color
        易于使用
        DLNA

      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        FM
        预设频道数
        40

      • 光学播放媒体

        可播放光盘
        • AVCHD
        • BD
        • BD R / BD RE
        • CD
        • CDDA
        • CD-R/CD-RW
        • DVD
        • DVD +R/+RW
        • DVD -R/-RW
        • SVCD
        • VCD

      • 文件格式

        音频
        • aac
        • mka
        • mp3
        • wma
        图片
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        视频
        • avi
        • divx
        • mkv
        • mp4
        • mpeg
        • mpg

      • 音频播放

        压缩格式
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA
        • 杜比数字
        • DTS
        • FLAC
        • Ogg Vorbis
        MP3 比特率
        32 - 320kbps

      • 视频播放

        压缩格式
        • AVCHD
        • DivX Ultra
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • DivX Plus HD

      • 静态照片播放

        压缩格式
        • GIF
        • JPEG
        • JPEG HD
        • 渐变式 JPEG
        • PNG
        画面效果增强
        • 旋转
        • 带音乐播放的幻灯片放映
        • 缩放

      • 图片/显示

        画面效果增强
        • HD（720p、1080i、1080p/24fps）
        • 逐行扫描
        • 视频像素提升

      • 功率

        功耗
        160  瓦
        电源
        110 - 127 伏 / 220 - 240 伏
        待机功耗
        < 0.5 瓦

      • 可持续发展

        包装
        电子用户手册

      • 尺寸

        主装置（宽 x 高 x 厚）
        435 x 56 x 287  毫米
        中置扬声器（宽 x 高 x 厚）
        314 x 110 x 83  毫米
        中置扬声器线缆长度
        2  米
        前置扬声器（宽 x 高 x 厚）
        100 x 1178 x 101  毫米
        前置扬声器线缆长度
        3  米
        后置扬声器（宽 x 高 x 厚）
        100 x 192 x 125  毫米
        后置扬声器线缆长度
        10  米
        低音扬声器（宽 x 高 x 厚）
        233 x 365 x 310  毫米
        低音扬声器线缆长度
        3  米

      • 附件

        兼容的附件
        RWSS5512 无线后置模块
        随附的附件
        • 2 节 AAA 电池
        • FM 天线
        • HDMI 电缆
        • 电源线
        • 快速入门指南
        • 遥控器
        • 安全和法律说明
        • 商标表
        • 全球保修单

      • 包装尺寸

        厚度
        37.4  厘米
        EAN
        87 12581 68013 8
        总重
        19.6  千克
        高度
        42  厘米
        净重
        17.21  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体
        自重
        2.39  千克
        放置架子的类型
        侧放
        宽度
        94.4  厘米

      • 外箱

        EAN
        87 12581 68013 8
        总重
        19.6  千克
        高度
        42  厘米
        长度
        94.4  厘米
        净重
        17.21  千克
        用户包装数量
        1
        自重
        2.39  千克
        宽度
        37.4  厘米

      • 产品尺寸

        厚度
        28  厘米
        高度
        5.8  厘米
        重量
        2.72  千克
        宽度
        43.5  厘米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 2 节 AAA 电池
      • FM 天线
      • HDMI 电缆
      • 电源线
      • 快速入门指南
      • 遥控器
      • 安全和法律说明
      • 商标表
      • 全球保修单

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