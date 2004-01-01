如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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3D 全角度扬声器配备全角度驱动器，不但能够向正前方传输声音，而且还能向各个侧面发出声音，形成更宽阔的最佳聆听方位，带给您更陶醉和更震撼的影院环绕立体声体验。
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无线后置扬声器使您在摆放扬声器时十分自由和灵活。采用无干扰技术开发的无线扬声器可产生全环绕立体声，而没有难看的电线连接。
在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。
飞利浦的 CinemaPerfect HD 引擎提供了清晰锐利视频播放的全新标准。此智能引擎在消除噪音和锐化图像间，为您带来前所未见的优质视频图像。通过视频降噪和卓越的缩放比例，令压缩成 MPEG 格式视频时产生的噪音大大减少。借助改进的色彩处理技术，引擎在屏幕上产生更清晰、鲜艳的图像。
DynamicSurround 采用极其先进的声音算法，能够忠实再现理想的全环绕声环境下的音效特性。最大限度的利用更少的扬声器而同样带来醉人的 7.1 系统聆听体验，相对于 7.1 系统在不牺牲环绕声体验的前提下，令空间更为整洁和节约。
使用 iPod 和 iPhone 底座，通过家庭影院系统来享受 iPod 和 iPhone 中的音乐。
使用现有的 2D 电影系列在家中体验 3D 电影带来的刺激感。即时 3D 转换采用最新数字技术来分析 2D 视频内容，从而将前台和后台之间的对象加以区分。这一细节可生成深度图，将普通 2D 视频格式转换为激动人心的 3D。再配合兼容的 3D 电视，您现在即可享受全高清 3D 体验。
网络电台是一种通过互联网传输的音频广播服务。某些网络电台与传统（地面）的电台或网络关联，其他则仅为网络电台 - 这些电台是独立的，专门向万维网广播。借助网络电台，您可以在全球任何位置访问在线电台，收听各种风格的音乐和最新的新闻、体育和娱乐节目，或连接至您喜爱的电台或微型电台。
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