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借助 3D 全角度扬声器，享受震撼的家庭影院体验
动态三向式全角度扬声器将您的家庭影院音响体验推向极致！在创新的飞利浦 7000 系列家庭影院系统上尽情播放您喜爱的包括 3D 蓝光光盘在内的娱乐内容吧。
3D 蓝光
支持 iPod/iPhone
借助内置 WiFi，只需轻松将您的家庭影院直接连接到您的家庭网络，即可体验丰富多彩的流行在线服务精选。您还可以欣赏专为您电视屏幕定制的一些提供电影、图片、资讯娱乐服务和其他在线内容的最优秀网站。
在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。
3D 全角度扬声器配备全角度驱动器，不但能够向正前方传输声音，而且还能向各个侧面发出声音，形成更宽阔的最佳聆听方位，带给您更陶醉和更震撼的影院环绕立体声体验。