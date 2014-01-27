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HTS3538/40
震撼环绕音效
把影院的震撼效果带回家！使用裸露的扬声器驱动器演绎 600 瓦的震撼环绕音效，通过 HDMI 将 DVD 视频像素提升至 1080p，享受接近高清的画面，从而提升您的家庭娱乐体验。
DVD
可播放几乎任何媒体格式 - 不管是 DVD、VCD、CD 还是 USB 设备。体验卓越播放能力带来的极致方便性，在舒适的起居室内享受用电视或家庭影院系统共享媒体文件的奢华。
有了 DivX 支持，您就能够在舒适的客厅里欣赏来自互联网的 DivX 编码视频，包括购买的好莱坞电影。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG-4 的视频压缩技术，它让您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存在 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等媒体上，以便在 DivX Ultra 认证的飞利浦蓝光光盘或 DVD 播放机上播放。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。
世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。