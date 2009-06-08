包装盒中的其他物品
- 用户手册
- 快速入门指南
- 遥控器
- 1 个中置扬声器
- 1 个重低音扬声器
- 2 个附属前置扬声器
- 3 个后置卫星音箱
- 互连电缆
- FM 天线
- 用于壁挂的螺钉，2 个
- 全球保修单
享受至尊影院级体验
这款家庭娱乐系统集艺术美感和精密制造于一身，确保为您带来无与伦比的视听体验。流线型设计适合任何平板电视，壁挂式和无线功能使其更臻完美。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
享受至尊影院级体验
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HDMI 是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容 DVI。
无线后置扬声器使您在摆放扬声器时十分自由和灵活。采用无干扰技术开发的无线扬声器可产生全环绕立体声，而没有难看的电线连接。
享受通过全方向钕质带式高音扬声器获得无可比拟、自然而晶晰的声音质量的乐趣。双极以 360 度全方位辐射高频，因此声谱很宽，使高音部分清晰而丰富。这在多声道系统中进一步增强环绕立体声体验，尤其在收听 Super Audio CD 声音时更为显著，此时音乐异常清晰。
多声道 SACD 录制。这种新一代音乐格式提供超高质量的音乐再现，产生 5.1 多声道环绕立体声，并且与 CD 完全兼容。
杜比数字 EX 解码是一种新技术，增加超强的空间感，令人沉浸于其中，超过已经震撼人心的杜比数字 5.1 声道收听体验。超级环绕立体声声道产生更激动人心、浑厚的环绕立体声效果。
通过视频像素提升，您将可以提高 DVD 用于产生 HD（高清晰度）的 SD（标准清晰度）视频信号的分辨率，使图像更加清晰、更加逼真，让您能够看到更多细节。最终的 HD 视频输出信号可通过 HDMI（高清多媒体接口）显示到高清显示屏上。
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