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DVD/SACD 家庭影院系统

HTS9800W/55
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    DVD/SACD 家庭影院系统

    HTS9800W/55

    享受至尊影院级体验

    这款家庭娱乐系统集艺术美感和精密制造于一身，确保为您带来无与伦比的视听体验。流线型设计适合任何平板电视，壁挂式和无线功能使其更臻完美。

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      技术规格

      • 图片/显示

        宽高比
        • 4:3
        • 16:9
        D/A 转换器
        12 比特，108 兆赫
        画面效果增强
        • 高分辨率 (720p, 1080i)
        • 视频像素提升
        • 视频提升采样

      • 声音

        D/A 转换器
        24 位，192 千赫
        频率响应
        30-50000  赫兹
        信噪比
        >95 dB
        声音系统
        • 立体声
        • 杜比数字 EX
        • DTS
        • 杜比定向逻辑 II
        • 杜比数字
        音效增强
        • D 类数字功放器
        • 高音和低音控制
        • 夜间模式
        输出功率 (RMS)
        3x125 瓦（正面 L/R/ 前中置）+ 2x85 瓦（背面 L/R）+ 105 瓦（后中置）+ 150 瓦（低音扬声器）
        总声功率 (RMS)
        800  瓦
        均衡器设置
        • 动作
        • 经典
        • 音乐会
        • 数字
        • 戏剧
        • 爵士
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        • Sci-Fi

      • 视频播放

        播放媒介
        • DVD-Video
        • DVD+RW
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        • DVD-R
        • Video CD/SVCD
        • CD-R/CD-RW
        • 超级音频 CD
        压缩格式
        • MPEG1
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        • DivX 3.11
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      • 音频播放

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        • CD
        • MP3-CD
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      • 调谐器/接收/发送

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        • 逐行分量视频输出
        • 复合视频 (CVBS) 输出
        • 数字同轴输入
        • Easy-Fit 扬声器连接器
        • FM 天线
        • HDMI 输出
        • S-Video 输出
        • TV 输入（音频、cinch 插口）

      • 便利性

        儿童保护
        儿童锁
        屏幕显示语言
        • 英语
        • 巴西葡萄牙语
        • 西班牙语
        • 繁体中文
        • 马来语
        • 加拿大法语
        遥控器
        多功能

      • 电源

        电源
        • 110-240V
        • 50/60 Hz
        待机功耗
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        功耗
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      • 扬声器

        附属扬声器
        • 双路
        • 磁场屏蔽前置扬声器
        • 4 个落地座架
        • 无线后置扬声器
        附属扬声器频率范围
        120-50000  赫兹
        附属扬声器阻抗
        6  欧姆
        卫星音箱扬声器
        • 4 英寸铝带高频扬声器
        • 2 个 3 英寸全频低音扬声器
        中置扬声器
        双路
        中置扬声器驱动程序
        • 2 个 3 英寸全频低音扬声器
        • 4 英寸铝带高频扬声器
        中心频率范围
        120-50000  赫兹
        中置扬声器阻抗
        6  欧姆
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        超低音扬声器频率范围
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        超低音扬声器阻抗
        4  欧姆

      • 附件

        随附的附件
        • 用户手册
        • 快速入门指南
        • 遥控器
        • 1 个中置扬声器
        • 1 个重低音扬声器
        • 2 个附属前置扬声器
        • 3 个后置卫星音箱
        • 互连电缆
        • FM 天线
        • 用于壁挂的螺钉，2 个
        • 全球保修单

      • 尺寸

        机身宽度
        273  毫米
        机身高度
        284  毫米
        机身厚度
        144  毫米
        电视机重量
        2.8  千克
        中置扬声器宽度
        497  毫米
        中置扬声器高度
        139  毫米
        中置扬声器厚度
        32  毫米
        中置扬声器重量
        1.5  千克
        后置扬声器厚度
        32  毫米
        后置扬声器高度
        139  毫米
        后置扬声器重量
        1.5  千克
        后置扬声器宽度
        497  毫米
        环绕扬声器宽度
        106  毫米
        环绕扬声器高度
        497  毫米
        环绕扬声器厚度
        32  毫米
        环绕扬声器重量
        1.25  千克
        超低音扬声器宽度
        300  毫米
        超低音扬声器高度
        399  毫米
        超低音扬声器厚度
        300  毫米
        超低音扬声器重量
        12  千克
        支架宽度
        240  毫米
        支架高度
        830  毫米
        支架厚度
        240  毫米
        支架重量
        4.5  千克
        重量（含包装）
        47.5  千克

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 用户手册
      • 快速入门指南
      • 遥控器
      • 1 个中置扬声器
      • 1 个重低音扬声器
      • 2 个附属前置扬声器
      • 3 个后置卫星音箱
      • 互连电缆
      • FM 天线
      • 用于壁挂的螺钉，2 个
      • 全球保修单

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