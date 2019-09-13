已停产
HU3915/00
双重防御细菌和霉菌
飞利浦 3000 系列空气加湿器可均匀分布不可见的纯净纳米水分子，具有双重防御细菌和霉菌功效。以清新的卫生保湿体验消除干燥空气带来的不适感。
适用于起居室
抑制 99% 的细菌滋生
1 级防霉认证
大容量水箱：3 升
这款加湿器每小时散发出 300 毫升不可见的纳米水分子*。采用 360° 设计，湿润空气均匀散布在整个房间中。
加湿滤网具备双重防御功能，可防止水箱滋生细菌和霉菌。进口配方涂层可有效抑制 99% 的细菌滋生* 并获得了 1 级防霉效果认证*。
我们的 NanoCloud 技术还可减少将矿物质散布到空气中的量，从而防止您的家具和地板上出现白色污染或水滴。
除其他保湿方式外，美国皮肤病学会建议使用加湿器为肌肤增加水分以舒缓干燥的肌肤
抑制 99% 的细菌：由经认证的第三方实验室在处理过的滤网上检测细菌（大肠杆菌和金黄色葡萄球菌），条件是指依据 GB 21551.2-2010 标准进行的抗菌性测试，使用 24 小时后的结果表明，滤网抗菌率 > 99%。
1 级防霉效果：由经认证的第三方实验室在处理过的滤网上检测霉菌（黑曲霉、土曲霉、多变拟青霉、绳状青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉），条件是指进行的抗霉性测试
结果基于产品中释放的白色葡萄球菌。在测试期间，在水箱中使用了掺有上述细菌的无菌水。
可防止出现水渍和白色污染：在 3 小时内，确定滴落在家具上的空气中的液体的成分。独立的第三方试验根据 DIN 44973、IUTA e.V 从家具上的液滴测定有矿物质沉积。
由第三方实验室根据 AHAM HU-1-2006 (R2011) 标准，基于加湿率计算房间面积。
20 小时使用时间：计算值基于水箱注满 3 升水，以速度 1 运行，加湿率为 150 毫升/小时的条件得出。
据一篇 2018 年发表在学术期刊上有关“出色睡眠所需环境参数”的报告显示，人体感觉舒适的适宜相对湿度介于 40% 和 60% 之间，当湿度超出该范围时，
会对睡眠造成负面影响。“这些结果突显了将睡眠环境中的湿度与白天舒适湿度 [40 - 60%] 保持一致的重要性”。