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Series 2000

空气加湿器

HU4811/00
  • 卫生加湿 卫生加湿 卫生加湿
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    Series 2000 空气加湿器

    HU4811/00

    卫生加湿

    飞利浦加湿器 2000 系列，让您自在呼吸。与超声波加湿器相比，NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*，防止出现水渍和白色污染*。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥499.00

    Series 2000 空气加湿器

    卫生加湿

    飞利浦加湿器 2000 系列，让您自在呼吸。与超声波加湿器相比，NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*，防止出现水渍和白色污染*。 查看所有优势

    卫生加湿

    飞利浦加湿器 2000 系列，让您自在呼吸。与超声波加湿器相比，NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*，防止出现水渍和白色污染*。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥499.00

    Series 2000 空气加湿器

    卫生加湿

    飞利浦加湿器 2000 系列，让您自在呼吸。与超声波加湿器相比，NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*，防止出现水渍和白色污染*。 查看所有优势

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      卫生加湿

      NanoCloud 技术

      • 高达 38 平方米
      • 减少 99% 的细菌散布*
      • 静音睡眠模式
      减少 99% 的细菌散布

      减少 99% 的细菌散布

      水蒸发后，水分子较小，人眼看不到水雾。由于它们非常小，这些水分子向空气中释放的细菌较少。我们的实验室测试确认与超声波加湿器相比，NanoCloud 技术可减少 99% 的细菌散布。

      自然原生蒸发过程

      自然原生蒸发过程

      卫生、自然的原生蒸发过程，可确保实现高效性能。干燥空气通过加湿器。水蒸气增加，且潮湿的空气从加湿器排入周围空气中。NanoCloud 技术采用自然原生蒸发过程，可吸入干燥的空气，向空气中增加水分子，然后将湿润空气散布到房间中。

      防止出现水渍和白色污染*

      防止出现水渍和白色污染*

      凭借其 360° 设计，湿润空气均匀散布在整个房间中，地板或台面上不会有水滴。我们的 NanoCloud 技术还可减少将矿物质散布到空气中的量，从而防止您的家具和平坦地面上出现白色污染。

      易于清洁的设计

      易于清洁的设计

      圆形简约设计易于清洁。这款加湿器没有加热板，因此，无需除垢。

      注水方便的水箱

      注水方便的水箱

      使用杯子注水或将水箱拿到水龙头下接水。“最大”指示灯清晰显示注水距离。

      2 档风扇速度

      2 档风扇速度

      飞利浦加湿器具有 2 档风扇速度，且在最高设置下具有 250 毫升/小时的加湿速率。特别适合高达 38 平米的中型房间。*

      简约设计，方便清洁

      简约设计，方便清洁

      清洁加湿器内部和外部（尤其是水箱）的功能从未如此简单。

      自动关闭

      自动关闭

      加湿器在水耗尽时将自动关闭。这样可减少安全问题并为您提供优质的加湿体验。

      没有热水

      加湿器不会带来热水或热蒸汽灼伤的风险。NanoCloud 技术不会将水加热，以防被热水或热蒸汽灼伤。

      技术规格

      • 设计和外观

        空气质量感应器
        湿度传感器
        控制板颜色
        白色
        控制面板类型
        旋钮
        风扇速度指示
        睡眠
        机身材料
        塑料
        颜色
        白色，香槟色

      • 性能

        加湿速率
        250  毫升/小时

      • 技术规格

        电线长度
        1.6  米
        有效区域
        38  平方米
        噪音级别
        34  dB(A)
        电压
        220  伏
        水箱容量
        2  升

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 替换

        加湿过滤网
        每 6 个月更换一次 FY2401

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        249*249*339  毫米

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            奖项

            • 可防止出现水渍和白色污染：在 3 小时内，确定滴落在家具上的空气中的液体的成分。独立的第三方试验根据 DIN 44973、IUTA e.V 从家具上的液滴测定有矿物质沉积。
            • 由第三方实验室根据 AHAM HU-1-2006 (R2011) 标准，基于加湿率计算房间面积。
            • 实验测量从清洁装置和过滤器散发的细菌莓实假单胞菌，在连续使用 1,6 和 24 小时（在水耗 30-120 毫升/小时范围内有所不同）后，使用掺有上述细菌的无菌水，在 1 立方米（35 立方英尺）空间内以 560 升/分钟（148 加仑/分）的速度更新，从而得出结果。