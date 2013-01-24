水蒸发后，水分子较小，人眼看不到水雾。由于它们非常小，这些水分子向空气中释放的细菌较少。我们的实验室测试确认与超声波加湿器相比，NanoCloud 技术可减少 99% 的细菌散布。
卫生、自然的原生蒸发过程，可确保实现高效性能。干燥空气通过加湿器。水蒸气增加，且潮湿的空气从加湿器排入周围空气中。NanoCloud 技术采用自然原生蒸发过程，可吸入干燥的空气，向空气中增加水分子，然后将湿润空气散布到房间中。
凭借其 360° 设计，湿润空气均匀散布在整个房间中，地板或台面上不会有水滴。我们的 NanoCloud 技术还可减少将矿物质散布到空气中的量，从而防止您的家具和平坦地面上出现白色污染。
圆形简约设计易于清洁。这款加湿器没有加热板，因此，无需除垢。
使用杯子注水或将水箱拿到水龙头下接水。“最大”指示灯清晰显示注水距离。
飞利浦加湿器具有 2 档风扇速度，且在最高设置下具有 250 毫升/小时的加湿速率。特别适合高达 38 平米的中型房间。*
清洁加湿器内部和外部（尤其是水箱）的功能从未如此简单。
加湿器在水耗尽时将自动关闭。这样可减少安全问题并为您提供优质的加湿体验。
加湿器不会带来热水或热蒸汽灼伤的风险。NanoCloud 技术不会将水加热，以防被热水或热蒸汽灼伤。
设计和外观
性能
技术规格
原产地
替换
服务
可持续发展
重量和尺寸