不会产生白雾或形成积水 (4)

NanoCloud 的隐形薄雾不会产生白雾，也不会在您的房间留下积水 (4)。超声波加湿器形成的较大水滴可能会打湿周围物品并含有矿物质，从而在附近的表面留下白色残留物。NanoCloud 颗粒极小，以至于无法包含矿物质，可有效防止残留和染色。