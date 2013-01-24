防止出现水渍和白色污染*

凭借其 360° 设计，湿润空气均匀散布在整个房间中，地板或台面上不会有水滴。我们的 NanoCloud 技术还可减少将矿物质散布到空气中的量，从而防止您的家具和平坦地面上出现白色污染。