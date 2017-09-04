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HU4813/00
畅享呼吸，安心入眠
让您家里充满舒适怡人的干净空气。采用 NanoCloud 技术的加湿器不会产生白雾，也不会形成积水，并且可以减少高达 99% 的细菌 (1)。配有智能传感器，并且湿气均匀扩散，可让您的整个房间达到理想湿度。
加湿面积高达 44 平方米
300 毫米/小时的加湿速率
减少高达 99% 的细菌
自动湿度设置
独特的 NanoCloud 技术采用自然蒸发方法，可产生纯净的水蒸气。NanoCloud 的超细薄雾肉眼看不到，并且使细菌极难生存或者残留物难以附着 - 加湿空气时可比标准超声波加湿器减少高达 99% 的细菌。(1)
3 种风扇速度和自动设置可满足您想要的性能和舒适度。输出高达 300 毫升/小时，可有效加湿高达 44 平方米面积的任何空间。(2,3)
360 度喷雾器可在整个房间内均匀扩散加湿的空气。超细 NanoCloud 蒸汽可携带更多水分并防止过度饱和，尤其可在较大空间内高效加湿。
(1) 由独立实验室测试，与不含减少细菌传播的额外技术的标准超声波加湿器模块进行对比
(2) 经过第三方实验室 GB/T 23332-2018 测试。23±2°C 的初始温度和 30±2% RH 的相对湿度
(3) 根据第三方实验室据 GB/T 23332-2018 测试的加湿性能，使用 AHAM HU-1-2016 第 7.3 条进行计算
(4) 根据 DIN 44973、IUTA e.V.，经过第三方实验室测试 3 小时内的家具上矿物沉积。
(5) 经过第三方实验室 GB 21551.3-2010 测试。臭氧、TVOC、PM10 和 UV 强度低于限值。
(6) 计算值基于水箱注满 2 升水，以速度 1 运行，加湿速率为 150 毫升/小时的条件得出。