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Series 2000

空气加湿器

HU4816/00
  • 卫生加湿 卫生加湿 卫生加湿
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    Series 2000 空气加湿器

    HU4816/00

    卫生加湿

    飞利浦加湿器 2000 系列，让您自在呼吸。与超声波加湿器相比，NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*，防止出现水渍和白色污染*。特别适合卧室或儿童房。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥649.00

    Series 2000 空气加湿器

    卫生加湿

    飞利浦加湿器 2000 系列，让您自在呼吸。与超声波加湿器相比，NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*，防止出现水渍和白色污染*。特别适合卧室或儿童房。 查看所有优势

    卫生加湿

    飞利浦加湿器 2000 系列，让您自在呼吸。与超声波加湿器相比，NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*，防止出现水渍和白色污染*。特别适合卧室或儿童房。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥649.00

    Series 2000 空气加湿器

    卫生加湿

    飞利浦加湿器 2000 系列，让您自在呼吸。与超声波加湿器相比，NanoCloud 蒸发技术可减少 99% 的细菌散布*，防止出现水渍和白色污染*。特别适合卧室或儿童房。 查看所有优势

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      卫生加湿

      NanoCloud 技术

      • 适用面积高达 44 平方米
      • 减少 99% 的细菌散布*
      • 自动湿度设置
      自然原生蒸发过程

      自然原生蒸发过程

      卫生、自然的原生蒸发过程，可确保实现高效性能。干燥空气通过加湿器。水蒸气增加，且更多潮湿的空气从加湿器排入周围空气中。NanoCloud 技术采用自然原生蒸发过程，可吸入干燥的空气，向空气中增加水分子，然后将湿润空气散布到房间中。

      防止出现水渍和白色污染*

      防止出现水渍和白色污染*

      凭借其 360° 设计，湿润空气均匀散布在整个房间中，地板或台面上不会有水滴。我们的 NanoCloud 技术还可减少将矿物质散布到空气中的量，从而防止您的家具和平坦地面上出现白色污染。

      易于清洁的设计

      易于清洁的设计

      圆形简约设计更易于清洁。这款加湿器没有加热板，因此，无需除垢。

      水箱注水方便

      水箱注水方便

      用坛子加水或将水箱拿到水龙头下接水。“MAX”（最高）水位标示可清晰显示水箱的注水程度。水箱为空时，加湿器会自动关闭，显示屏会指示需要注水。

      静音睡眠模式

      静音睡眠模式

      在睡眠模式下，加湿器以低噪音级别运行，并且除速度指示灯外，所有指示灯都将熄灭。此设置可确保您在睡眠时保持所需的湿度级别。

      减少 99% 的细菌散布

      减少 99% 的细菌散布

      水蒸发后，水分子较小，人眼看不到水雾。由于它们非常小，这些水分子向空气中释放的细菌较少。我们的实验室测试确认与超声波加湿器相比，NanoCloud 技术可减少 99% 的细菌散布。

      没有热水

      加湿器不会带来热水或热蒸汽灼伤的风险。NanoCloud 技术不会将水加热，以防被热水或热蒸汽灼伤。

      提醒功能

      使用提醒功能时，加湿器在设定的小时数内运行，并在设定的时间过后自动关闭。提供 1 小时、4 小时或 8 小时可供选择。

      自动湿度设置

      具有自动湿度设置，可保持恒定的湿度级别。可选择 40%、50% 或 60% 作为您的目标湿度级别，加湿器可在达到所需湿度级别时自动打开或关闭。智能湿度传感器可使本产品精确地管理湿度级别。

      高吸水性和蒸发效率

      飞利浦加湿器具有 2 档风扇速度，且在最高设置下具有 300 毫升/小时的加湿速率。特别适合高达 44 平米的中型房间*。

      技术规格

      • 性能

        适用面积
        44  平方米
        加湿速率
        300  毫升/小时
        声功率
        33  dB(A)

      • 功能

        风扇速度
        睡眠，自动

      • 设计和外观

        颜色
        白色，香槟色
        控制板颜色
        香槟金色
        控制面板类型
        按钮
        机身材料
        塑料

      • 技术规格

        电压
        220  伏
        电线长度
        1.6  米
        水箱
        4  升

      • 重量和尺寸

        产品尺寸（长 x 宽 x 高）
        249*249*379

      • 替换

        加湿过滤网
        每 6 个月更换一次 FY2402

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 服务

        2 年保修
        Y

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        电话订购:4008 800 008
        * 官方建议零售价

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            • 可防止出现水渍和白色污染：在 3 小时内，确定滴落在家具上的空气中的液体的成分。独立的第三方试验根据 DIN 44973、IUTA e.V 从家具上的液滴测定有矿物质沉积。
            • 由第三方实验室根据 AHAM HU-1-2006 (R2011) 标准，基于加湿率计算房间面积。
            • 结果基于产品中释放的白色葡萄球菌。在测试期间，在水箱中使用了掺有上述细菌的无菌水。待 20g 加标水从装置中释放到 30 立方米的密封房间后进行测量。
            • 室内空气中的细菌浓度取决于空气交换、房间大小和配置等多种因素。