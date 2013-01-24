如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
卫生、自然的原生蒸发过程，可确保实现高效性能。干燥空气通过加湿器。水蒸气增加，且更多潮湿的空气从加湿器排入周围空气中。NanoCloud 技术采用自然原生蒸发过程，可吸入干燥的空气，向空气中增加水分子，然后将湿润空气散布到房间中。
凭借其 360° 设计，湿润空气均匀散布在整个房间中，地板或台面上不会有水滴。我们的 NanoCloud 技术还可减少将矿物质散布到空气中的量，从而防止您的家具和平坦地面上出现白色污染。
圆形简约设计更易于清洁。这款加湿器没有加热板，因此，无需除垢。
用坛子加水或将水箱拿到水龙头下接水。“MAX”（最高）水位标示可清晰显示水箱的注水程度。水箱为空时，加湿器会自动关闭，显示屏会指示需要注水。
在睡眠模式下，加湿器以低噪音级别运行，并且除速度指示灯外，所有指示灯都将熄灭。此设置可确保您在睡眠时保持所需的湿度级别。
水蒸发后，水分子较小，人眼看不到水雾。由于它们非常小，这些水分子向空气中释放的细菌较少。我们的实验室测试确认与超声波加湿器相比，NanoCloud 技术可减少 99% 的细菌散布。
加湿器不会带来热水或热蒸汽灼伤的风险。NanoCloud 技术不会将水加热，以防被热水或热蒸汽灼伤。
使用提醒功能时，加湿器在设定的小时数内运行，并在设定的时间过后自动关闭。提供 1 小时、4 小时或 8 小时可供选择。
具有自动湿度设置，可保持恒定的湿度级别。可选择 40%、50% 或 60% 作为您的目标湿度级别，加湿器可在达到所需湿度级别时自动打开或关闭。智能湿度传感器可使本产品精确地管理湿度级别。
飞利浦加湿器具有 2 档风扇速度，且在最高设置下具有 300 毫升/小时的加湿速率。特别适合高达 44 平米的中型房间*。
性能
功能
设计和外观
技术规格
重量和尺寸
替换
原产地
可持续发展
服务