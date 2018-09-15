畅享呼吸，安心入眠

让您家里充满舒适怡人的干净空气。采用 NanoCloud 技术的加湿器不会产生白雾，也不会形成积水，并且可以减少高达 99% 的细菌 (1)。配有智能传感器，并且湿气均匀扩散，可让您的整个房间达到理想湿度。