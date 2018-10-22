实验测量从清洁装置和过滤器散发的细菌莓实假单胞菌，在连续使用 1、6 和 24 小时（水耗在 30-120 毫升/小时范围内）后，使用掺有上述细菌的无菌水，在 1 立方米（35 立方英尺）空间内以 560 升/分钟的速度净化空气，从而得出结果。