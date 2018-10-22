已停产
HU4908/00
卫生和芳香味加湿
消除干燥空气带来的不适感，取而代之的是清新保湿体验和怡人的芬芳。飞利浦加湿器 3000i 系列仅产生纳米级水分子，这些分子均匀地分布在空气中并保护您的皮肤免受干燥空气侵害。
达 47 平方米
高吸水性
个性化芳香散发器
可连接应用程序
NanoCloud 技术是卫生、自然的蒸发过程，可确保实现出众性能。随着干燥空气通过加湿器，它可使水蒸气增加，将潮湿的空气散发到室内。这款加湿器仅产生纳米级水分子，这些分子均匀地分布在空气中并去除可能会造成皮肤缺水的干燥空气。
凭借其 360° 设计，湿润空气均匀散布在整个房间中，地板或台面上不会有水滴。我们的 NanoCloud 技术还可减少将矿物质散布到空气中的量，从而防止您的家具和平坦地面上出现白色污染。
水蒸发后，水分子较小，人眼看不到水雾。由于它们很小，这些水分子向空气中释放的细菌较少。我们的实验室测试确认与超声波加湿器相比，NanoCloud 技术可减少 99% 的细菌散布。
可防止出现水渍和白色污染：在 3 小时内，确定滴落在家具上的空气中的液体的成分。独立的第三方试验根据 DIN 44973、IUTA e.V 从家具上的液滴测定有矿物质沉积。
由第三方实验室根据 AHAM HU-1-2006 (R2011) 标准，基于加湿率计算房间面积。
实验测量从清洁装置和过滤器散发的细菌莓实假单胞菌，在连续使用 1、6 和 24 小时（水耗在 30-120 毫升/小时范围内）后，使用掺有上述细菌的无菌水，在 1 立方米（35 立方英尺）空间内以 560 升/分钟的速度净化空气，从而得出结果。