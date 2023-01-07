HU5969/00
双重抑菌加湿
全屋持久保湿
去除 99% 的细菌
5 升水箱
湿化能力 650 毫升/小时
5 升水箱，可连续使用长达 20 小时。*** 大容量水箱最多可容纳 5 升水，可连续使用长达 20 小时。*** 用水杯或水龙头为水箱加水，直至达到最高水位。
650 毫升/小时强效加湿量，适用面积高达 85 平方米。*****
采用 UVC 灯灭菌，灭菌率 99%。
产品由第三方实验室根据 DIN44973 调整为最大气流。运行 3 小时后，观察加湿器周围的地面，没有湿点（水渍）或白色灰尘（白色粉末）。
由第三方实验室使用白色葡萄球菌 8032 进行测试，将产品设置为第三档风速，并分别在运行前后检测水箱及实验舱内的细菌浓度。
按照 GB/T 23332-2018 标准测试，产品在睡眠档运行时的加湿量为 242.3 毫升/小时，水箱容量为 5 升。连续运行时间按水箱容量除以加湿量计算。
测得的湿化能力值为 650 毫升/小时（标称值 650 毫升/小时）。第三方实验室应参考 GB/T 23332-2018。测量值为待测原型产品的测试结果，每台设备的测量值可能略有不同。
根据 AHAM HU-1-2006 (R2011) 标准基于湿化进行计算。
由第三方实验室根据 GB/T 23332-2018 检测金黄色葡萄球菌 AS 1.89 和大肠埃希菌 AS 1.90。