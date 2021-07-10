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Philips Sonicare F1 Standard nozzle

冲牙器喷嘴

HX3042/00
Sonicare
Sonicare
  • 强劲水流 强劲水流 强劲水流
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    Philips Sonicare F1 Standard nozzle 冲牙器喷嘴

    HX3042/00

    强劲水流

    使用标准喷嘴进行定期清洁，单股水流清除齿间残留，彻底清洁牙齿。 查看所有优势

    Philips Sonicare F1 Standard nozzle 冲牙器喷嘴

    强劲水流

    使用标准喷嘴进行定期清洁，单股水流清除齿间残留，彻底清洁牙齿。 查看所有优势

    强劲水流

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    强劲水流

    使用标准喷嘴进行定期清洁，单股水流清除齿间残留，彻底清洁牙齿。 查看所有优势

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      使用标准喷嘴进行定期清洁。它使用单股水流清除齿间残留，彻底清洁牙齿。

      引导尖端确保正确定位

      弯曲式纤巧喷嘴和引导尖端，轻松正确定位。将喷嘴尖端置于牙龈线上方，轻轻按压，以使喷嘴尖端与牙龈线和牙齿接触，从一颗牙齿滑动到下一颗牙齿。

      技术规格

      • 兼容性

        适配
        任何飞利浦 Sonicare 电动洁牙器

      • 操作简易

        喷嘴附件
        轻松卡入和取下
        喷嘴更换
        • 每 6 个月
        • 使用更卫生

      • 包含

        F1 标准喷嘴
        2

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