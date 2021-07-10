Philips Sonicare F1 Standard nozzle
冲牙器喷嘴 HX3042/00
Philips Sonicare F1 Standard nozzle 冲牙器喷嘴 HX3042/00
强劲水流
使用标准喷嘴进行定期清洁，单股水流清除齿间残留，彻底清洁牙齿。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare F1 Standard nozzle 冲牙器喷嘴
强劲水流
使用标准喷嘴进行定期清洁，单股水流清除齿间残留，彻底清洁牙齿。 查看所有优势
强劲水流
使用标准喷嘴进行定期清洁，单股水流清除齿间残留，彻底清洁牙齿。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Sonicare F1 Standard nozzle 冲牙器喷嘴
强劲水流
使用标准喷嘴进行定期清洁，单股水流清除齿间残留，彻底清洁牙齿。 查看所有优势
F1 标准喷嘴，用于定期清洁
使用标准喷嘴进行定期清洁。它使用单股水流清除齿间残留，彻底清洁牙齿。
引导尖端确保正确定位
弯曲式纤巧喷嘴和引导尖端，轻松正确定位。将喷嘴尖端置于牙龈线上方，轻轻按压，以使喷嘴尖端与牙龈线和牙齿接触，从一颗牙齿滑动到下一颗牙齿。
技术规格
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兼容性
- 适配
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任何飞利浦 Sonicare 电动洁牙器
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操作简易
- 喷嘴附件
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轻松卡入和取下
- 喷嘴更换
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包含
- F1 标准喷嘴
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