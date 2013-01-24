保证对牙齿更满意*
使用起来和手动牙刷一样方便，同时提供高效清洁效果和更完美的刷牙体验。PowerUp 在一天内的牙刷震动次数比您使用手动牙刷一个月的刷动次数还要多，有助于减少蛀牙和美白牙齿。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
保证对牙齿更满意*
使用起来和手动牙刷一样方便，同时提供高效清洁效果和更完美的刷牙体验。PowerUp 在一天内的牙刷震动次数比您使用手动牙刷一个月的刷动次数还要多，有助于减少蛀牙和美白牙齿。 查看所有优势
保证对牙齿更满意*
使用起来和手动牙刷一样方便，同时提供高效清洁效果和更完美的刷牙体验。PowerUp 在一天内的牙刷震动次数比您使用手动牙刷一个月的刷动次数还要多，有助于减少蛀牙和美白牙齿。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
保证对牙齿更满意*
使用起来和手动牙刷一样方便，同时提供高效清洁效果和更完美的刷牙体验。PowerUp 在一天内的牙刷震动次数比您使用手动牙刷一个月的刷动次数还要多，有助于减少蛀牙和美白牙齿。 查看所有优势
如同手动牙刷般熟悉的刷牙动作和牙刷头形状，但清洁效能高达每分钟 15,000 次震动
有助于去除牙菌斑，保持牙齿和牙龈健康
每天刷牙两次有助于减少蛀牙
驱动水流温和地深入齿间，有效帮助改善牙龈健康
让您拥有灿烂的笑容
您的牙刷可以安全适用于所有口腔治疗
计时器有助于确保达到牙科专家推荐的刷牙时间。
1 天内的震动次数比您使用手动牙刷一个月的刷动次数还要多。每分钟震动超过 15,000 次
设计和外观
服务
包含
清洁效能
模式
操作简易
技术规格
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。