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    Philips Sonicare PowerUp Sonicare 电池式声波震动牙刷

    HX3631/06

    保证对牙齿更满意*

    使用起来和手动牙刷一样方便，同时提供高效清洁效果和更完美的刷牙体验。PowerUp 在一天内的牙刷震动次数比您使用手动牙刷一个月的刷动次数还要多，有助于减少蛀牙和美白牙齿。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥175.00

    Philips Sonicare PowerUp Sonicare 电池式声波震动牙刷

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    • 1 种模式
    • 1 个牙刷头
    熟悉的刷牙动作

    熟悉的刷牙动作

    如同手动牙刷般熟悉的刷牙动作和牙刷头形状，但清洁效能高达每分钟 15,000 次震动

    有助于去除牙菌斑

    有助于去除牙菌斑

    有助于去除牙菌斑，保持牙齿和牙龈健康

    有助于减少蛀牙

    有助于减少蛀牙

    每天刷牙两次有助于减少蛀牙

    帮助改善牙龈健康

    帮助改善牙龈健康

    驱动水流温和地深入齿间，有效帮助改善牙龈健康

    帮助洁白牙齿

    帮助洁白牙齿

    让您拥有灿烂的笑容

    经实验表明，安全且柔和

    经实验表明，安全且柔和

    您的牙刷可以安全适用于所有口腔治疗

    2 分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间

    2 分钟计时器有助于确保达到推荐的刷牙时间

    计时器有助于确保达到牙科专家推荐的刷牙时间。

    声波技术

    声波技术

    1 天内的震动次数比您使用手动牙刷一个月的刷动次数还要多。每分钟震动超过 15,000 次

    技术规格

    • 技术规格

      电池
      2 节 AA 电池
      电池类型
      碱性

    • 设计和外观

      颜色
      潜水蓝

    • 服务

      保修
      1 年有限保修

    • 操作简易

      牙刷头系统
      PowerUp 牙刷头
      把手
      • 人体工程学设计
      • 橡胶手柄，易于把握
      电池寿命
      120 次 2 分钟刷牙

    • 包含

      牙刷柄
      1 个 PowerUp
      刷头
      1 个 PowerUp 中号刷头
      电池
      2 节 AA

    • 清洁效能

      性能
      有助于去除牙菌斑
      健康益处
      帮助改善牙龈健康
      时间设定
      Smartimer 两分钟智能计时器
      速度
      牙刷震动达 15,000 次/分钟
      美白益处
      帮助洁白牙齿

    • 模式

      清洁
      实现卓越的每日清洁

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