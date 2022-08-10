HX3792/01
飞利浦首款变频护龈刷，牙医共研*真护龈
通过内置智能互动彩屏，展现日常刷牙情况；与牙医共研*2+1Gum Pro变频护龈模式不伤牙龈；内置先进的压力传感灯，刷牙力度尽掌控；使用 G3 护龈刷头，凝胶全包裹科技，获得卓越的刷牙体验。
先进的声波震动技术
牙医共研*2+1变频护龈
智能互动彩屏
智能压力感应灯环
5 大刷牙模式
内置智能互动彩屏可就您的刷牙力度、刷牙时间、电池寿命提供即时反馈，同时提醒您应更换刷头。无需安装应用程序，一键掌握关键信息，养成更好的刷牙习惯。
我们独特的Sonicare声波震动科技可以精准地打出温和微气泡，到达牙缝中的深层部位。刷头每分钟震动 31,000 次***，可温和清洁您的牙齿，击碎牙菌斑并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。
飞利浦 Sonicare 配备了先进的压力传感器，可以检测您刷牙时的力度。如果力度太大，牙刷尾部灯环闪烁橙红色灯环，提醒压力过大。
钻石7系“3分钟变频护龈模式”基于飞利浦与牙医共同研讨结果设计
使用 G3 Premium Gum Care 刷头在清洁模式下刷牙（与手动牙刷相比）；在实验室研究中，实际结果可能会有所不同