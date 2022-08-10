我们的技术可为您带来高效而温和的洁牙体验

我们独特的Sonicare声波震动科技可以精准地打出温和微气泡，到达牙缝中的深层部位。刷头每分钟震动 31,000 次***，可温和清洁您的牙齿，击碎牙菌斑并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。